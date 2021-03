Monago: Reivindicación de igualdad no es "de unos contra otros, sino de toda la sociedad"

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha llamado a la unidad en la lucha contra la igualdad entre hombres y mujeres, ya que esta reivindicación debe ser "no de unos contra otros, sino que toda la sociedad en su conjunto".



De esta forma se ha pronunciado Monago este lunes en rueda de prensa en Mérida con motivo del Día de la Mujer, en la que ha reafirmado la importancia de este 8 de marzo, ya que se trata de "un día de celebración, ha habido avances importantes", pero también es una jornada "de reivindicación", ya que "queda mucho por hacer".



Así, Monago ha considerado que ese "sentimiento de reivindicación" de igualdad debe ser "no de unos contra otros, sino de toda la sociedad en su conjunto", ante lo que ha reiterado que frente a este día "no es momento de enfrentamientos, sino de unidad".



El 8 de marzo "es un momento no solamente para acordarnos de lo que nos queda por hacer en materia de igualdad", sino también para "saber que durante los 365 días del año debe ser también el Día Internacional de la Mujer, sobre todo en Extremadura", ha reafirmado Monago.



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha resaltado que en Extremadura quedan "muchas brechas y mucho camino por reivindicar", ya que según los datos que ha aportado, las mujeres cobran un 18,5 por ciento menos que los hombres en la región, mientras que la tasa de paro femenino es 10 puntos superior en la región que la media nacional.



"Nos queda por lo tanto mucho trabajo por hacer" en esta materia, ha considerado Monago, quien ha instado "ser inteligentes en la estrategia de la igualdad", ante la que ahora "hay una oportunidad con los fondos de recuperación y resiliencia" que llegarán de Europa, para aplicarlos con el objetivo de "evitar esa brecha salarial que existe y las bajas retribuciones que están teniendo las mujeres" en la región.



Esta es por tanto la "tarea colectiva" que es necesario "intentar entre todos, unidos, conseguir superar", algo que "no se trata de unos contra otros, de hombres contra mujeres, sino de la sociedad extremeña, la sociedad civil y política" con el objetivo de "tener más peso de celebración el 8 de marzo, que de reivindicación", ha concluido.