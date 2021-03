Monago: "Pymes y autónomos que todavía quedan en pie necesitan mucha ayuda"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado su ofrecimiento al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para "diseñar juntos" el destino del Fondo de Recuperación y Resiliencia y ha afirmado que "los autónomos y las pymes que todavía quedan en pie necesitan mucha ayuda".

En Cáceres, antes de mantener un encuentro con representantes del sector turístico y hostelero de la región y en la que también ha asistido el vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, Monago ha pedido a Fernández Vara que "escuche" a los grupos de la oposición y sea "sensible" con los sectores más afectados.

En este sentido, el presidente del PP ha recalcado que las medidas que se pongan en marcha deben "llegar a los bolsillos" de los autónomos y pymes extremeños, recordando que algunas líneas que se han impulsado, apenas se han ejecutado en un 43%.

Así, ha destacado que "debemos remar todos juntos" en el momento actual, y Fernández Vara "no puede disponer de esos fondos, como si fueran suyos" porque serán deuda que "vamos a tener que pagar todos, hayamos votado o no al PSOE" por lo que ha insistido en consensuar las "mejores respuestas para salir de la crisis económica, de empleo y poblacional" que atraviesa Extremadura.

Monago y Olano han mantenido un encuentro con representantes del sector turístico y hostelero, que "lo están pasando muy mal en nuestra comunidad" para "escuchar" sus reivindicaciones y trasladarlas, en forma de propuestas, en las instituciones.

El líder del PP regional ha recordado que se trata de un sector que estaba creciendo "a niveles muy importantes" gracias al trabajo que se realizó en la legislatura de 2011 a 2015, con un gobierno del PP en Extremadura, que apostó por el turismo de calidad y esa excelencia "empezó a cosechar sus frutos" y "siguió cosechando frutos" porque "hubo una labor continuada" y el PSOE "no hizo borrón y cuenta nueva" cuando llegó al gobierno.

Así, ha recordado que el Partido Popular "ha seguido colaborando con el sector" presentando medidas de apoyo en el Parlamento para paliar los efectos de la crisis en los distintos sectores de actividad.

"Si uno no puede abrir la caja para cobrar por sus servicios, no puede abrir la caja tampoco para pagar impuestos" ha destacado, recordando la propuesta del PP de "a ingresos cero, cuotas cero" y afirmando que "hay que ser muy sensible a los problemas que tienen estos sectores, que necesitan mucha ayuda".

Por su parte, el vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha propuesto que los fondos europeos se aprovechen para poner en marcha un plan de modernización de infraestructuras hosteleras y turísticas y para que la digitalización sea una realidad, especialmente en las zonas rurales.

Así, también ha exigido ayudas directas para el sector turístico porque las pymes y los autónomos "están al límite y tienen un problema de solvencia", alertando que 300.000 autónomos están abocados al cierre este año si no reciben esas ayudas.