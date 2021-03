Isabel Campón apuesta por la "lucha en conjunto" en campaña 8M de la Diputación de Cáceres

La artista plástica Isabel Campón protagoniza el vídeo lanzado este jueves por la Diputación de Cáceres dentro de la campaña del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo denominada 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', que se puede ver en las redes sociales de la institución provincial, y en la que la artista apuesta por una lucha "personal" y también "en conjunto" para conseguir la igualdad.



Durante el mismo, Campón reflexiona en la grabación que "hoy en día no se puede hablar de la mujer artista con los mismos desafíos que se enfrentaban en otras épocas", pero advierte que "aún nos enfrentamos a un sociedad que no es igualitaria y a unos conceptos machistas".



Y es que, a su entender, "todavía tenemos que escuchar comentarios como: esto lo ha escrito otra persona; te has puesto nerviosa cuando te han entrevistado, o preguntas como ¿estas ideas son tuyas?. Creo que esto no se comenta ni se pregunta en el caso de los hombres", asegura la artista.



En este sentido, Isabel reconoce y agradece el trabajo hecho por mujeres que nos han precedido "porque gracias a la lucha de los movimientos feministas las cosas han ido cambiando", y recuerda que en 1989, en Nueva York, en la inauguración de una exposición, un grupo de mujeres salió a la calle con un cartel "en el que preguntaban si la mujer tenía que desnudarse para entrar en un museo".

"Gracias a una lucha primero personal y luego en conjunto, ha ido cambiando", ha subrayado.



No obstante, reclama una mayor presencia de mujeres en cargos directivos de museos o instituciones culturales, según informa la diputación cacereña en una nota de prensa.