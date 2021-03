El alcalde de Cáceres no ve factible a corto plazo la celebración del festival Womad

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, no ve factible a corto plazo la celebración del festival Womad, ya que la situación sanitaria no permite reuniones masivas por lo que es imposible hacerlo en el formato conocido hasta ahora.

Y es que el certamen musical aglutina en la capital cacereña a miles de personas el segundo fin de semana de mayo y en 2020 ya tuvo que ser suspendido por lo que, en 2021, sumaría una segunda edición sin celebrar.



Salaya ha apuntado que la organización tendrá que valorar todas las opciones y lo que se haga se hará "con todas las garantías del mundo", pero ha apostillado que las instituciones del Consorcio Gran Teatro (Junta de Extremadura, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cáceres) no manejan los mismos tiempos que los promotores del certamen musical.



"Entiendo que los promotores puedan tener tentación en pensar y presionar un poco para la celebración cuanto antes del evento porque es su trabajo, pero los tiempos de la administración ahora mismo están muy centrados en el cumplimiento de las normas Covid y en hacer las cosas bien", ha subrayado el primer edil cacereño.



No obstante, Salaya espera que a la vuelta del verano "lo antes posible" se puedan ir realizando festivales en un formato más pequeño. "Yo sigo viendo muy difícil pensar en un evento multitudinario en los próximos meses y no es algo que vea factible a corto plazo", ha zanjado.



En esta línea ha recordado que cuando se anunció el año pasado la suspensión del Womad hubo muchas voces críticas y ahora, vistas las cosas con perspectiva y tal y como ha evolucionado la pandemia, "es impensable que en 2020 hubiera podido hacerse".



"Es mejor ir siendo realistas que generando falsas expectativas con esto", ha concluido Salaya a preguntas de los medios sobre este asunto en el inicio de las obras de recuperación de la calle Castillo.