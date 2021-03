CCOO alerta: "Persiste la injusta brecha de género" en el mercado laboral extremeño

CCOO de Extremadura ha relativizado el descenso del paro en febrero en la región, asegurando que "en un contexto nacional de aumento del desempleo" por la crisis de la Covid-19, en la comunidad extremeña "hay menos destrucción de empleo porque simplemente tenemos menos empleo".



Y es que, este sindicato considera que esta crisis del coronavirus "está afectando a todos y todas por igual", por lo que "si no fuera por medidas consensuadas con los sindicatos como los ERTEs el impacto negativo sería mucho mayor".

De este modo, a través de una nota de prensa, CCOO Extremadura ha alertado de que "no se modifica la injusta situación de desempleo arraigada entre las mujeres, sobre todo en el sector servicios".



Así pues, del total de desempleados en la región, el 61 por ciento son mujeres, lo que supone "una brecha que no tiende a reducirse a pesar del paso de los años".



De este modo, a juicio del sindicato, las soluciones frente al problema del paro pasan por la derogación de la reforma laboral, que "abarata despidos y precariza el empleo", así como por la subida del salario mínimo para incentivar el consumo; mejorar el tejido productivo apostando por más formación, más investigación y más innovación, y aprovechar los fondos europeos para "modernizar e impulsar realmente la estructura productiva extremeña".



"Es importantísimo que se llegue al objetivo de vacunar a la mayor parte de la población antes del verano", destaca CCOO, quien ha valorado la "actitud de la población receptiva a vacunarse", lo cual "abre la puerta al optimismo", porque los trabajadores también generan empleo.



CAÍDA DEL SALARIO



Además, CCOO ha lamentado que el salario medio ha caído en España y Extremadura, tras lo que ha defendido que "no podemos basar nuestra competitividad en bajos salarios y precariedad laboral. Eso es un error", tras lo que ha considerado que "para que la gente se quede en la región y tenga un futuro hay que ofrecer estabilidad y salarios dignos".



Así, ha resaltado el sindicato que en febrero solo un 5 por ciento de los contratos tiene carácter indefinido.



Una valoración que CCOO ha realizado a los datos conocidos este martes, que ponen de manifiesto que febrero cierra en Extremadura con 113.938 desempleados, una bajada de 1.517 parados respecto al mes anterior, lo que ha supuesto un descenso del 1,31 por ciento en términos relativos.



Esto supone un "pequeño descenso" respecto al mes anterior en el que se aumentaron las restricciones como efecto de la tercera ola que hemos sufrido por la pandemia, y supone la mayor cifra de parados en el mes de febrero desde el año 2017, señala.



Igualmente, en comparación con la media nacional, Extremadura es de las pocas comunidades autónomas donde disminuye junto con el País Vasco y Galicia, ya que a nivel nacional aumenta, un 1,12 por ciento.



Respecto a los datos por sexos, cabe destacar que el 39,4 por ciento de los parados son hombres (44.865 parados), frente al 60,6 por ciento de mujeres (69.073), mientras que el descenso se produce en mayor cuantía en los hombres que en las mujeres, ya que el número de hombres en paro disminuyó en 1.117 frente a las 400 mujeres desempleadas menos.



En el conjunto del país, el número de parados alcanza los 4.008.789 en febrero, lo que supone 44.436 personas más respecto al mes anterior y en términos relativos supuso un aumento del 1,12 por ciento.



Además, según destaca CCOO, el paro disminuyó en Extremadura en cómputo total en todos los sectores, mientras que en términos absolutos y relativos, la mayor caída se produce en el sector sin actividad anterior 1.050 parados menos (-14,33 por ciento), seguida de la Agricultura, con 272 menos (- 2,06 por ciento) y la Construcción, con 119 menos (-1,25 por ciento).



Ahora bien, en cuanto a los datos por sexos, en el caso de las mujeres el paro sube en el sector servicios, con 221 paradas más (0,41 por ciento) y el 1,86 por ciento en la construcción (30 paradas más), y disminuye en Agricultura, con 114 paradas menos (-1,89 por ciento) y en el sector sin actividad anterior, con 537 paradas menos (-11,85 por ciento).



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



Respecto al dato de afiliación a la Seguridad Social, el mes de febrero cuenta con 385.041 afiliados en Extremadura, lo que se traduce en 389 afiliados menos respecto al mes anterior, un -0,10 por ciento.



Por su parte, en tasa interanual, el paro ha aumentado en 8.692 personas en Extremadura con respecto a febrero de 2020, lo que supone un incremento del 8,26 por ciento, un "aumento considerable, aunque gracias a los ERTEs se están minimizando los efectos de la caída de actividad económica derivada de la pandemia", señala el sindicato.



Añade que la desagregación por sexo de los datos muestra un aumento en el caso de los hombres de 3.885 (8,26 por ciento) respecto al mismo mes del año anterior y de 4.807 (7,48 por ciento) mujeres para ese mismo periodo.



Respecto a los datos de Seguridad Social en relación al año anterior, los datos muestran una bajada de la afiliación de 2.623 personas, un descenso del 0,68 por ciento, aunque se trata de una reducción inferior a la media nacional, que registra una caída del 2,08 por ciento.



CONTRATACIÓN



Finalmente, con un total de 30.154 contratos registrados en el mes de febrero, la contratación vuelve a caer al igual que los meses sucesivos desde septiembre, en esta ocasión en 7,84 por ciento, 2.566 contratos menos.



Si se compara en relación al mismo mes en 2020, cae en un 26,82 por ciento, 11.051 contratos menos, año en el que hubo 41.205 contratos, mientras que a nivel nacional el número de contratos registrados ha sido de 1.212.284, lo que supone una bajada de 382.479 respecto al mismo mes del año anterior, un 23,98 por ciento menos.



Los contratos indefinidos registrados en enero han sido 1.614, lo que supone un 5,35 por ciento de la contratación total, mientras que la contratación temporal ha sido de 28.540 contratos (94,65 por ciento).



De acuerdo a estos datos, de la contratación total producida en este mes, el 63,98 por ciento corresponde a hombres (19.294 personas) y el 36,01 por ciento mujeres (10.860 personas), mientras que por tramos de edad, el 73,76 por ciento de los contratos de los hombres correspondería a edades partir de 30 años. Y en cuanto a las mujeres 75,52 por ciento les corresponde a partir de ese mismo tramo de edad.