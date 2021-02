12 manifestaciones solicitadas en Extremadura para 8M dependerán de Salud Pública

Ep

En concreto, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha recibido la comunicación previa al ejercicio del derecho de reunión y manifestación para el desarrollo de 12 manifestaciones o concentraciones en la comunidad previstas para el día 8 de marzo, seis en la provincia de Badajoz y otras seis en la de Cáceres.



Según ha recordado a Europa Press, desde la declaración del estado de alarma, en marzo del pasado año, se han comunicado un total de 589 manifestaciones o concentraciones en la comunidad, 282 en la provincia de Badajoz y 307 en la provincia de Cáceres, "sin que se haya detectado ninguna incidencia destacable".



Igual que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, las solicitudes se reciben y estudian "respetando siempre el derecho a la manifestación y/o concentración", como derecho fundamental, pero velando a la vez por "la seguridad y salud de todos los ciudadanos", dada la actual situación de pandemia.



Por ello, la autorización está "condicionada" a los informes solicitados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, debido la pandemia, a las autoridades sanitarias autonómicas, "que aseguren que esas concentraciones se pueden autorizar con todas las condiciones de seguridad".



No obstante, la Delegación del Gobierno en Extremadura, a través de las correspondientes subdelegaciones, ha puesto en conocimiento de los promotores de cada uno de los actos convocados "la obligación de observar todas y cada una de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes a fin de combatir o evitar la propagación de la pandemia".



En este sentido, destaca que "todos los organizadores se han comprometido a garantizar un número máximo de participantes atendiendo a la superficie ocupable en la ubicación en la que se desarrollarán los actos convocados", así como el cumplimiento de las medias preventivas relativas al uso de mascarillas y distancia de seguridad interpersonal, señala la Delegación del Gobierno, que pide "precaución y prudencia tanto a convocantes como participantes".



MISMO PROCEDIMIENTO



Sobre las manifestaciones o concentraciones solicitadas de cara al 8M, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha apuntado esta semana en una rueda de prensa en Badajoz preguntada por el tema por los periodistas que se están empezando ya a presentar algunas solicitudes, ante lo cual ha indicado que, a tenor de cualquier posible concentración, "el procedimiento siempre es el mismo".



Es decir, una vez recibida la solicitud, el derecho a la manifestación, a la concentración, es "un derecho fundamental", señaló la delegada. "Nosotros no podemos denegarla, pero lo que sí es importantísimo en este momento es vincularlas a la informes que Salud Pública emite".



Añade que desde la Delegación solicitan esos informes y pueden "condicionar la autorización de esas manifestaciones a que se cumplan determinadas condiciones de seguridad, tanto para las personas que asisten a la misma, como para los viandantes o para los vehículos que puedan circular por las inmediaciones".



De este modo, explica, lo que se suele hacer es estudiar la solicitud y, de acuerdo con los informes que emitan los distintos cuerpos, policías Local y Nacional, Guardia Civil, Salud Pública o Protección Civil, "se hace un informe y sobre eso se autorizarán o no", a la vez que "normalmente" se tiene que tener en cuenta también en qué momento de la pandemia se esté ese día.



Y es que, como ha remarcado, las resoluciones que publica la Consejería de Sanidad o el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pueden limitar las concentraciones de personas a un número determinado y eso "también condiciona" la posibilidad o no de reunirse más de un número determinado de ciudadanos, según la delegada.



Y, ha concluido que, "todo eso se tiene que ver en los días previos y, con todos esos elementos de juicio, se resolverá favorable o desfavorablemente cada una de ellas".