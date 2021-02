Paquete ayudas de Junta a comercio, hostelería y turismo recibe más de 14.400 solicitudes

Ep.

El paquete de ayudas directas abierto por la Junta de Extremadura --por un montante total de 60 millones de euros-- para paliar las consecuencias en el comercio, la hostelería, el turismo y otros sectores de la restricciones aplicadas en la región para frenar la pandemia de la Covid-19 ha recibido hasta el momento, y a pocos días (el 1 de marzo) del cierre del plazo de adhesión a la convocatoria, algo más de 14.400 solicitudes.



En todo caso, en función de los resultados de esta convocatoria de ayudas aún abierta y del grado de necesidad de financiación que se observe, la Junta se compromete a seguir sumando recursos a los sectores afectados "con generación de créditos en los presupuestos regionales a medida que se materialicen los procedentes del ámbito estatal y de las instituciones europeas".



De este modo lo ha destacado el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta, Rafael España, durante la convalidación este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura del decreto ley de 27 de enero por el que se modifica otro anterior, y en virtud del cual se aumenta a 60 millones el montante total del paquete de ayudas directas que la Administración regional concederá al comercio, hostelería, turismo y otros sectores para afrontar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.



La norma convalidada este jueves, y que aumenta en 20 millones de euros la dotación inicialmente contemplada para el citado fin por parte de la Administración regional, ha contado con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, y con la abstención del PP.



Se trata así de ayudas directas a empresas y autónomos, con un carácter complementario y adicional a otros recursos puestos a disposición del sector como líneas de acceso a financiación bancaria y otras dirigidas al mantenimiento de empleo, para "cubrir las necesidades" de los sectores afectados por las medidas de restricción aplicadas para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.



En el decreto convalidado este jueves, igualmente, se incrementa sobre el inicial la relación de actividades económicas beneficiarias de las ayudas, hasta un total de 39 grupos.



FONDO SOBRE RESILIENCIA



Al mismo tiempo, durante la defensa del decreto, Rafael España ha avanzado este jueves que la Administración autonómica continúa trabajando en la elaboración de un fondo regional con el objetivo fundamental de incrementar la resiliencia de las empresas extremeñas cuya solvencia haya "empeorado sustancialmente" como consecuencia de la pandemia, y para que puedan recibir apoyo financiero con carácter temporal mediante aportaciones de capital, instrumentos financieros híbridos y facilidades crediticias con distinto grado de subordinación.



Con ello, la Junta pretende que el citado fondo permita la participación en operaciones sindicadas de refinanciamiento de todo tipo que coadyuven al mantenimiento de la actividad productiva de la empresa beneficiaria, canalizando aquellos recursos financieros que pudiera recibir la comunidad autónoma tanto en forma de transferencias como de créditos procedentes de los fondos de recuperación comunitarios en el marco del Plan Estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Todo ello con el objetivo, ha recalcado el consejero, de "reforzar la solvencia empresarial y dotar de una segunda oportunidad a aquellas empresas que se hubieran visto inmersas en el criterio de crisis".



Asimismo, junto a estas medidas implementadas o en desarrollo por parte de la Junta, Rafael España ha recordado otras introducidas en el real decreto ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y que vienen a complementar las de la comunidad.



Finalmente, para concluir su intervención, Rafael España, y pese a la "importante reducción de la incidencia" de la Covid-19 en Extremadura, ha pedido "prudencia" para continuar bajando la misma como la "llave" para la "recuperación paulatina en los sectores más castigados".



"Debemos mirar hacia adelante sin perder de vista todo lo que estamos perdiendo" para que la reactivación "la podamos lograr lo antes posible en las mejores condiciones posibles" y superar "esta crisis sin precedentes y sus consecuencias económicas y sociales", ha espetado.



GRUPOS PARLAMENTARIOS



Por su parte, en el turno de fijación de posiciones sobre la convalidación del decreto-ley este jueves en la Asamblea, el diputado del PSOE Andrés Moriano ha defendido la gestión de la Junta en apoyo a sectores afectados por la pandemia. "No hay trampas ni cartón, se ayuda a empresarios y autónomos que lo están pasando mal", ha espetado.



Así, ha destacado que "al cierre obligado" de comercio, hostelería y turismo por la situación de la pandemia en su momento, la Junta ha "respondido" con ayudas a dichos sectores, al igual que el Gobierno central, que ha ejecutado "un gran esfuerzo colectivo" para paliar los efectos generados por la crisis de la Covid-19.



Moriano también ha pedido a los grupos parlamentarios que tengan confianza en los 11.000 millones de euros anunciados por el Gobierno central para ayudar a dichos sectores.



Igualmente, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha abogado por "salvar" y "ayudar a salir adelante" al "mayor" número posible de comerciantes y hosteleros y profesionales del turismo en la comunidad, y ha pedido a la Administración regional que incluya a otros sectores en las ayudas que concede, entre ellos las bodegas o los taxistas.



Así, ha considerado "insuficientes" las ayudas que concede la Junta en el decreto hoy convalidado en la Asamblea, y ha advertido de las "trampas" que a juicio de su partido contiene el mismo y que "hacen imposible el acceso de numerosos autónomos" a las ayudas, motivos por los cuales ha defendido la abstención del PP en la convalidación de la norma este jueves.



"Estamos a favor de estas ayudas aunque sean claramente insuficientes. Sin embargo este decreto y el anterior presentan condicionantes muy negativos para autónomos y empresas" y "contiene una serie de trampas que hace imposible el acceso de numerosos autónomos a ayudas que necesitan", ha subrayado Pacheco, quien ha recalcado que el PP se abstiene "para no ser cómplice de las chapuzas" de la Junta en la elaboración de los decretos y porque "tardan en pagar las ayudas más de 10 meses.



A su vez, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha considerado que las ayudas de la Junta a comercio, turismo y hostelería "llega un año tarde", porque "la reactivación económica sigue siendo limitada e incluso nula para muchos de ellos" y están pasando "un calvario" que les "obliga a echar el cierre" de sus negocios.



"Los decretos llegan tarde. Esto es como si al Titanic ustedes llegan un año después con un flotador para salvar a los pasajeros", ha espetado Pérez, quien ha criticado que el sector "se ahoga en deudas y preocupaciones" mientras están "solos" y "ya no saben de dónde tirar".



Asimismo, ha pedido a la Junta que "escuche a todos" para conseguir que los decretos que saque sean "más flexible" y llegue a quienes "lo están pasando mal".



Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha indicado que con la ampliación de la dotación del paquete de ayudas la Junta "reconoce" que el presupuesto inicial era "insuficiente".



Asimismo, ha pedido que se ejecute "de manera inmediata y hasta el último céntimo" todo lo contemplado en ayudas, porque "la situación es especialmente complicada" para el sector del comercio, el turismo y la hostelería.



"Este primer trimestre va a ser muy duro para la economía de nuestro país y también para la región", ha espetado Jaén, quien ha advertido de que la situación es "dramática" para los autónomos, que tienen "problemas de liquidez".