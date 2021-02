Extremadura lleva un ritmo de vacunación "adecuado", con el 7% de la población inoculada

Ep/Rd



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha destacado que el ritmo de vacunación contra el coronavirus en Extremadura es "adecuado", con alrededor del 7% de la población susceptible inoculada, aunque el "cuello de botella" se encuentra en las dosis que llegan.



Según Vergeles, "en estos momentos, estamos trabajando intensamente por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España en conseguir las dosis necesarias para llegar a esa vacunación masiva".

El Vicepresidente ha explicado que, con datos consolidados a este pasado martes, Extremadura ha puesto 98.780 dosis, más de un 90% de las que han llegado, recordando que la Junta siempre ha optado por la prudencia, guardando una pequeña reserva para disponer de las segundas dosis aunque, hubiera rotura de stock, podría afectar retraso inicia alguna ronda vacunaciones pero, nunca afectaría en completar el ciclo ya iniciado con una primera dosis.



También, desde que se inició la campaña de vacunación, se ha vacunado a más de 60.400 extremeños y más de 38.000 de ellos tienen con la pauta de vacunación completa.



En esta línea, ha recalcado que el porcentaje de rechazo en Extremadura ha sido de 632 personas, menos del 1,2% y, se podría afirmar que alrededor del 7% de la población extremeña susceptible de ser vacunada lo está.



Sobre si Extremadura baraja establecer que la vacunación sea obligatoria, ha destacado que la población extremeña siempre ha sido "muy receptiva" en cuanto al fenómeno de la vacunación.



Así, ha expuesto que las coberturas de la vacuna de la gripe son en la región de las más altas del país, con un índice de rechazo muy bajo, por lo que no cree que sea "necesario" adoptar" ninguna medida de esas características.



Por otro lado, ha incidido en el que hecho de que es un acuerdo de "todo el Sistema Nacional de Salud" que la vacuna no sea obligatoria, por lo que Extremadura seguirá siendo "respetuosa" pero, ha apostado por hacer "todos los esfuerzos" informativos para que la gente se vacune.



Respecto al retraso en el suministro de las vacunas de AstraZeneca, Vergeles ha considerado que es una "mala noticia" para el proceso de vacunación que, en el caso de Extremadura puede llevar a un retraso de "un par de semanas" a la hora de vacunar a determinados grupos, pero no a las segundas dosis.