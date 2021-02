Museo Helga de Alvear coloca a Cáceres en el circuito internacional del arte contemporáneo

Ep

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, que se inaugura mañana jueves con la presencia de los Reyes de España, va a colocar a la ciudad extremeña en el circuito internacional del arte contemporáneo, tanto por el contenido --una selección de obras de artistas de la talla de Olafur Eliasson, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Wassily Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei--, como por el continente, un edificio diseñado por Tuñón Arquitectos que opta al prestigioso Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe.



Tras cinco años de obras, el nuevo centro abre sus puertas al público el próximo viernes para mostrar, por primera vez, 200 de las 3.000 obras que componen la colección de la galerista alemana, algunas de ellas de gran formato y difícil montaje que se quedarán de forma permanente en el nuevo edificio.

El inmueble cuenta con 5.000 metros cuadrados y ha sido concebido como un nexo de unión entre las calles Pizarro y Camino Llano, entre la ciudad antigua y el ensanche cacereño, que puede cruzarse a través de un jardín.



La galerista alemana Helga de Alvear, el coordinador de la exposición, José María Viñuela, y el arquitecto Emilio Tuñón (este último a través de un vídeo) han explicado este proyecto cultural que comenzó en 2005 con la rehabilitación de la conocida Casa Grande, donde se seguirán realizando exposiciones temporales, y que concluye con la puesta de largo del nuevo edificio que el arquitecto ha definido como "una caja mágica".



"Estoy encantada de que por fin se haya conseguido", ha dicho Helga de Alvear al ser preguntada por el resultado final del proyecto y la musealización de parte de su colección. "Estoy loca perdida", ha apostillado esta alemana de 85 años que llegó a España en 1957 y que de joven quería ser pianista.



Al arte se fue acercando "poco a poco" y en los años 80 empezó a comprar obra contemporánea hasta atesorar una colección de 3.000 piezas entre fotografía, instalaciones, vídeos, pintura, escultura... que guarda en cinco almacenes en Madrid, y que ahora han encontrado un nuevo hogar en Cáceres, donde se irán exponiendo en diferentes etapas. "No compro un artista, compro una obra", ha subrayado.



Algunas de ellas, como 'Descending Light' (2007) de Ai Weiwei, una lámpara del artista y activista chino compuesta por 60.000 cristales rojos que presidirá el hall de entrada al nuevo edificio, se quedará para siempre.

Según Viñuela, otra de las joyas del museo es la sala dedicada a Goya, con trabajos de la primera serie de sus Caprichos, que reivindica al pintor aragonés como el primer artista contemporáneo.



En el jardín, que también será sometido a un proyecto de musealización, se puede contemplar un árbol de aluminio esmaltado en blanco.

Se trata de la obra 'A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else' (2009) de Ugo Rondinone. El 'Proyecto Frágil' (2011) del artista cubano Carlos Garaicoa, la obra 'Bay Area Blues' (2018) de Larry Bell, o las tres figuras de 'The Family' (2003), custodiadas en la vitrina de cristal y acero inoxidable de Louise Bourgeois, también forman parte de este nuevo museo.



Firmada por Olafur Eliasson se puede contemplar la instalación titulada 'Echo Activity' (2017), que plantea un juego de espejos para rozar el infinito a través de nuestros propios reflejos.

Y, también un trocito de la Estatua de la Libertad ha llegado a la capital cacereña de la mano del artista vietnamita Danh Vö, que decidió crear una réplica exacta de uno de los monumentos más famosos del mundo pero en lugar de ensamblar las 300 piezas de cobre que componen la estatua, prefirió que quedaran esparcidas a lo largo y ancho del planeta.



Y así hasta una lista de 200 obras de arte contemporáneo que Helga de Alvear, premiada este año por la Comunidad de Madrid con la Medalla Internacional de las Artes, espera sean disfrutadas por todos los extremeños, pero también que sirvan como polo de atracción para que amantes del arte se acerquen a Cáceres a valorar toda una vida dedicada a la cultura.

Según Helga de Alvear, "tener una galería de arte es muy duro, sobre todo para el bolsillo", reconociendo que, cuando empezó en el mundo del coleccionismo, "sabía muy poco de arte" pero, ha ido aprendiendo de unos y de otros hasta hacer de ello su profesión, concluyendo que, "si no eres profesional, veta a casa".



SOBRE EL EDIFICIO



En cuanto al nuevo edificio, diseñado por el Estudio Tuñón Arquitectos, cabe reseñar que es candidato al prestigioso Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Premio Mies van der Rohe, y ha sido galardonado con el Premio Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural.



El inmueble, en el que se han invertido 10 millones de euros financiados a partes iguales por la Junta de Extremadura y Helga de Alvear, plantea un recorrido público peatonal que reordena urbanísticamente la zona, ya que pone en comunicación el casco histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con la zona nueva de la ciudad. Las salas de exposiciones se agrupan mediante una estructura ordenada y flexible, organizada en cuatro niveles.



En el primero de ellos, se sitúan las taquillas y el control de acceso como paso previo a una gran sala a doble altura en la que se exponen obras de arte de gran tamaño y donde comienza un recorrido descendente.

El segundo nivel expositivo está compuesto por dos grandes salas de las cuales una de ellas coincide con el comienzo de un gran vacío iluminado con un ventanal orientado al nuevo jardín del Museo Helga de Alvear. La segunda, permite un paso exterior conectado con la nueva sala de talleres educativos de la Casa Grande.



El tercer nivel está dividido en tres salas de similares dimensiones, ofreciendo un espacio versátil gracias al apoyo estructural y funcional de dos muros transversales y cuenta con una altura libre de diez metros, de gran utilidad para exponer algunas piezas de gran altura.

El último de los niveles se sitúa a la altura de Camino Llano ideado para la entrada de carga y descarga, almacenes y la posibilidad de un espacio expositivo en conexión con el nivel de calle.



El exterior, revestido de grandes pilastras verticales de color blanco, emula la arquitectura popular cacereña y consigue un efecto plástico que se complementa con las escaleras y el gran muro de piedra que se ha construido en la calle Camino Llano "como si fuera una fortaleza, un castillo", ha explicado Emilio Tuñón en su intervención.



La inauguración oficial será este jueves con la presencia de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, y con limitaciones de aforo debido a las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia.

Y, ya el viernes abre al público con cita previa, para garantizar las medidas sanitarias decretadas por las autoridades en los centros culturales.