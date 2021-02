Vergeles: La incidencia en Extremadura va "en decrecimiento", pero el riesgo es muy alto

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha apuntado que , "si la gente se cree que con la flexibilización el coronavirus ha desaparecido es mentira y recuerdo que la Comunidad Autónoma, aunque ha hecho flexibilizaciones, está todavía en un riesgo muy alto por lo tanto que la gente se lo tome en serio".

Sobre el primer fin de semana con la flexibilización de medidas relativas a la hostelería o el cierre perimetral, ha querido agradecer a la sociedad "que ha cumplido", aunque "siempre" se va a tener gente que "no cumpla".

Sobre ello, ha insistido en apelar "a la responsabilidad de todos los ciudadanos", a la vez que ha tachado de "una pena" que la gente "no pueda pasarse por las UCI para ver las situaciones complicadas que se viven por culpa de esta enfermedad", algo que "probablemente removería conciencias para poder cumplir de mejor manera".



Según Vergeles, "pareciese como si a mí no me fuese a pasar", mostrando su "más sincero agradecimiento" a la Delegación del Gobierno y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que cree que han hecho una labor "magnífica", así como a la sociedad "que ha cumplido".



En cualquier caso, ha incidido en que no puede avanzar más porque "lo que está pasando hoy, no lo vamos a ver hasta dentro de 10 o 14 días", añadiendo que "éso es lo malo de este virus que cuando se toman las decisiones y en un intento de combatir, como decía yo el otro día, la fatiga pandémica y recuperar un poco el sector económico, pues resulta que las consecuencias las vives cuando pasan 10-14 días que ya lo que tienes que hacer es unas labores muchísimo más intensas".



Por ello, ha apelado a la "responsabilidad de todos los ciudadanos", como también ha considerado que los alcaldes "también han dado lo mejor de sí mismos no organizando ninguna actividad del Carnaval".

Además, ha agregado que desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se está poniendo "todo el esfuerzo con la detección precoz" y también los profesionales sanitarios "están poniendo todo lo mejor de sí mismos, atendiendo a la población".

El Vicepresidente ha subrayado que "estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos administrando prácticamente la totalidad de dosis de vacunas que llegan a la Comunidad Autónoma, pero le pido el esfuerzo a la ciudadanía que yo creo que es un esfuerzo que puede pedírsele y que es necesario que nos concienciemos en hacerlo bien".



EL PICO DE LA OLA



Asimismo, y respecto a los datos de esta tercera ola, Vergeles ha reconocido que cree que el "pico" de esta ola, que desconoce si es la tercera o la cuarta, se dio entre el 15 y 20 de enero, de manera tal que los indicadores dicen que la región va "en decrecimiento".



Así, ha lamentado que la flexibilización de medidas sea entendido por una "parte" de la sociedad "como que aquí ya no pasa nada", cuando "no es así" y la región está en un nivel de alerta cuatro "y todavía estamos en una situación mucho peligro".



También ha señalado que están "muy vigilantes" ante la aparición de nuevas variantes del virus, sobre lo cual ha apuntillado que, según los expertos, en marzo la variante "más común" en la región, que es la de Wuhan, podría cambiar o virar hacia una "mayor proporción" de la británica".

También, ha añadido que "esperemos que sea la británica, y no sea ni la sudafricana ni la brasileña que parece que tienen un comportamiento por lo menos la sudafricana más agresivo, y parece que no está tan cubierta por la vacuna".

Y, ha felicitado a la Unión Europea, que está "pendiente" de las dosis que llegan de vacunas y pactando con las farmacéuticas el desarrollo de vacunas que combatan esas nuevas variantes.



CIERRES PERIMETRALES



Por otro lado y sobre la posibilidad de abrir los cierres perimetrales en aquellas localidades cuya incidencia acumulada baje de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el Vicepresidente ha señalado que estos días se están analizando las incidencias y que este tema se abordará el próximo miércoles en Consejo de Gobierno, aunque sí ha estimado que aquellas poblaciones que bajen de dicha incidencia "evidentemente podrán levantar el perímetro".



Igualmente y sobre la incidencia acumulada en el conjunto de la región, ha hecho hincapié en que "todavía no" se tienen todos los indicadores que forman parte de la clasificación del nivel de alerta o de riesgo, y en que se tienen que dar una serie de circunstancias, como son que la incidencia acumulada en la población sea inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes; y la incidencia acumulada en los mayores de 65 años que "de momento se va dando, pero todavía no hemos llegado a ese umbral".



También ha sumado un tercer grupo de indicadores como los de ocupación, que en el caso de camas de agudo la región está "bien", y en las UCI "todavía por encima del nivel de alerta para bajar de nivel" y se verá en los próximos días si se puede descender o no, así como que "en cualquier caso" el nivel tres "también es un riesgo extremo": "que porque bajemos del cuatro al tres podemos estar un poco más tranquilos pero las restricciones tienen que seguir siendo desgraciadamente la tónica en la que nos tenemos que mover", sobre todo, si no se quiere una nueva ola.