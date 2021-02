Vara defiende apertura comercio y hostelería "a medias" para "coordinar salud y economía"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la decisión adoptada en el último Consejo de Gobierno de permitir la reapertura "a medias" de la hostelería, que desde este viernes se suma a la flexibilización de las restricciones que desde hace una semana ya tiene el pequeño comercio, con las que se pretende "coordinar la salud y la economía".



Una medida que afecta a los hosteleros y establecimientos de galerías comerciales que entra en vigor este viernes para aquellas localidades de más de 3.000 habitantes que no superan la tasa de incidencia de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes a los 14 días.



Y es que, según ha recordado Vara, esta flexibilización se adopta en contra de las recomendaciones del propio Gobierno de la nación e incluso de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"La OMS nos dice que no lo hagamos, el Gobierno nos dice que no lo hagamos", ha señalado Vara, que añade que quien tiene que "coordinar la salud con la economía" es quien tiene la responsabilidad, algo que asume mientras los demás "pueden opinar".



Así, en respuesta al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que ha pedido este viernes que se permita al comercio y la hostelería abrir hasta el toque de queda --actualmente deben cerrar a las 18,00 horas-- ha señalado que "decir todos los días lo que la gente quiere oír es muy fácil", pero "gobernar es muy complicado".



Vara ha añadido que tiene que "elegir entre quien quiere que se abra todo, nada o a medias", pero gobernar, ha añadido, es "hacer lo que uno cree que tiene que hacer, sirviendo al interés general, al rigor científico, y a los criterios que recomiendan los expertos en salud pública".



En este sentido, ha señalado que su experiencia política le dice que si hubiera aprobado una apertura en horario completo los mismos que ahora le critican por hacerlo "a medias" también se lo reprocharían.



En todo caso, ha señalado que, como responsable político, asume "los aciertos y los errores", y que los protagonistas de haber pasado de 1.600 contagios diarios a 100 no ha sido la Junta, ni el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ni él mismo como presidente, sino "los ciudadanos que se han sacrificado", entre los que ha enumerado a los empresarios, a los comerciantes, los hosteleros, los autónomos o los trabajadores.



Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en respuesta a las preguntas de los periodistas en su comparecencia con motivo de la firma con los agentes sociales el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura.