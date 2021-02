PP: "La Junta es quien no hace esfuerzos para arrimar el hombro a hostelería y comercio"

El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Parejo, ha acusado este miércoles a la Junta de no estar haciendo "esfuerzos" para "arrimar el hombro" y ayudar a los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio.

Así pues, el diputado 'popular' ha recalcado que, si hay alguien está viéndose afectado por los cierres y por la "falta de decisiones" de la Administración, son los hosteleros, los comerciantes y los empresarios turísticos de la región.

En este sentido, el portavoz de Turismo ha incidido en que, en el último pleno de la Asamblea, el PP impulsó un plan de rescate para estos sectores, una propuesta que contemplaba ayudas directas, la reducción de impuestos y que trataba de "echarles un flotador" para que no sigan desapareciendo empresas y a la que el PSOE fue el único grupo que votó en contra.

"No se les puede exigir a los empresarios que sigan pagando impuestos, gastos corrientes y proveedores, y obligarles a estar cerrados", ha señalado Parejo, quien ha recalcado que aquellas pymes y autónomos que no tienen ingresos "no pueden pagar" y es por eso que el PP está reivindicando que "a ingresos cero, impuestos cero".

Asimismo, ha rechazado la petición del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, de que "arrimen más el hombro, porque estos profesionales ya estuvieron tres meses sin poder facturar y ahora tienen que cerrar de nuevo".

En esta línea, según ha considerado el PP en una nota de prensa, los esfuerzos a la hora de bajar impuestos y de ofrecer ayudas a estos sectores los tiene que liderar la Junta, pero realmente está haciendo "caso omiso".

A su vez, Parejo ha recordado que los 'populares' se han sumado presencialmente a las protestas convocadas este miércoles por los hosteleros en las ciudades de Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Trujillo, Montijo y Coria.

Por tanto, "estamos para escucharles y apoyarles en todo lo que podamos, desde todas las instituciones", ha sentenciado tras participar en Mérida, junto a otros diputados del PP, en la concentración que ha celebrado la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes.