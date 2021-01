Junta destaca que pandemia no condicionará compromisos Pacto Social y Político Ferrocarril

La Junta de Extremadura ha destacado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 no está condicionado los compromisos del Gobierno respecto a las inversiones previstas en el ferrocarril extremeño.



Así lo ha indicado tras la reunión celebrada este viernes por videoconferencia del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, la cual ha contado con la participación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias; el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura; el presidente de Renfe, Isaías Táboas y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.



También han formado parte del encuentro el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, así como representantes de los agentes económicos y sociales, de la Fempex y de los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos.



Igualmente, la consejera ha puesto en valor el papel del Pacto que está sirviendo para "avanzar en los objetivos acordados" y hacer seguimiento de los mismos, y ha señalado que "se están manteniendo los compromisos acordados para la mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios de la región, unos compromisos que no estarán condicionados al impacto de la crisis sanitaria".



A su vez, Iglesias ha destacado el "alto grado de inversión" destinado desde que se creó el Pacto, un presupuesto que asciende a 965 millones licitados y 620 millones ejecutados tanto en red convencional como en alta velocidad, según informa la Junta en una nota de prensa.



"El Pacto es una herramienta útil que ejerce una labor de control, seguimiento y reivindicación de los compromisos que se asumieron fruto del hartazgo de la ciudadanía con unas infraestructuras inoperativas, lo que está llevando a que tanto la alta velocidad como la mejora de la red convencional y de los servicios sean una realidad en Extremadura", ha asegurado refiriéndose así al compromiso asumido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de finalizar las obras de alta velocidad en el tramo Plasencia-Badajoz en 2021 y la electrificación en 2022.



De este modo, ha puesto de ejemplo las adjudicaciones recientes del contrato de señalización y telecomunicaciones en las instalaciones de seguridad de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz; la del tramo Plataforma Malpartida de Plasencia - Estación de Plasencia; las conexiones definitivas entre la línea de alta velocidad y la vía convencional entre Mérida y Badajoz o la segunda fase de electrificación entre Peñas Blancas y la frontera portuguesa.



También ha citado la licitación de la renovación de la vía Monfragüe-Plasencia y adaptación de las estaciones de Monfragüe y Plasencia, así como la remodelación de las estaciones de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, que se están desarrollando y serán una realidad este año.



Además, ha manifestado que una vez que la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz sea una realidad, el Pacto seguirá pendiente del desarrollo de la conexión hasta Madrid, la línea Mérida-Puertollano con la conexión de los corredores Atlántico y Mediterráneo, la vertebración hacia Andalucía y Portugal o los estudios aún pendientes de otros tramos.



COMPROMISOS PENDIENTES



Así pues, y aunque ha destacado que el pacto "indudablemente" ha supuesto "un avance para avanzar", aun quedan pendientes "otros compromisos" y la "materialización definitiva" de los que están en desarrollo, ya que hemos constatado que la crisis sanitaria y su impacto sobre las empresas de infraestructura y servicios ferroviarios "no serán una excusa para mantener las obligaciones con las deudas pendientes con Extremadura", ha señalado.



Al mismo tiempo, la consejera se ha referido a las mejoras realizadas en la red convencional, con una inversión prevista para este año de 60 millones, y ha puesto como ejemplo la modernización de la línea Mérida-Puertollano, en la que han finalizado las obras de renovación de vía entre Castuera y Cabeza del Buey, o la línea Mérida-Sevilla, en la que se acaba de licitar el contrato de renovación de vía entre Llerena y Fuente del Arco, además de las modernizaciones previstas en las líneas Humanes-Monfragüe y Zafra-Huelva.



"Estos avances en la red convencional han supuesto que desaparezcan infraestructuras del siglo XIX, con la consiguiente reducción de incidencias, aumento de la fiabilidad y puntualidad con un cumplimiento de horarios por encima del 85% y también se han sustituido bloqueos manuales por automáticos, todo ello ha conllevado una minoración de los tiempos de viaje y un aumento de la seguridad", ha añadido.



Igualmente, Iglesias ha valorado de forma positiva el anuncio del Gobierno portugués sobre la finalización de la línea de alta velocidad lusa en 2023, lo que supondría una importante minoración de tiempo en el trayecto entre Madrid y Lisboa y favorecería la vertebración territorial entre los dos países de la Península a través de Extremadura.



Por último, la consejera ha resaltado los pasos que se están dando en materia logística "tanto al aprovechamiento de las infraestructuras logísticas en la plataforma del suroeste europeo en Badajoz, donde ya han comenzado las obras de la terminal ferroviaria, como en las plataformas de Mérida y Navalmoral de la Mata que deben licitarse próximamente", ha sentenciado.



EN TORNO A 500 MILLONES EN EL FERROCARRIL EXTREMEÑO

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha destacado que "en los dos últimos años se han invertido en torno a 500 millones en el ferrocarril de Extremadura, cuando hay que tener en cuenta que la inversión total anual de Adif Alta Velocidad es de 1.500 millones. Además, este año los Presupuestos Generales del Estado recogen una inversión de 311 millones, un 15% más a pesar de la pandemia sanitaria", ha finalizado.