Vara: En Extremadura hay 37.000 personas vacunadas, el 92% de población del primer grupo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado este jueves que en la región ya hay 37.000 personas vacunadas, lo que supone el 92% de la población incluida en el primer grupo.

No obstante, el jefe del Ejecutivo regional ha avanzado que en las próximas semanas se suministrarán 17.000 segundas dosis, lo que permitirá terminar de vacunar al personal sanitario.

El máximo mandatario extremeño ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, sobre "¿qué criterio científico ha llevado al gobierno de la Junta de Extremadura a optar por la prudencia para ver los efectos de la vacunación contra la Covid-19?".

En esta línea, el presidente autonómico ha afirmado que esto se ha podido hacer porque desde el primer momento se aplicó el principio de prudencia que se acogía a tres consideraciones.

La primera de ellas es que, al contar con un único proveedor, puede ocurrir que “a mitad del camino te cambie las condiciones del juego, como ha así ocurrido”.

Además, según el presidente, aplicar la prudencia ha permitido que en Extremadura se pueda seguir vacunando y no parar en ningún momento, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

A su vez, la segunda de ellas, ha explicado Fernández Vara, es que se trata de una vacuna muy exigente en cuanto a respetar la cadena del frío y, por esa razón, se estimó que la primera semana había que ser muy cuidadosos “para que estuviera garantizada esa cadena de frío en una región con 42.000 kilómetros cuadrados de extensión”.

Finalmente, el tercer lugar, el jefe del Ejecutivo regional ha relatado sobre la vacuna, “que tiene todas las garantías”, queríamos conocer qué efectos locales producía en los primeros días, porque se iba a vacunar a gente muy mayor”.



MONAGO RECLAMA ABRIR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura ha reclamado la apertura de una comisión de investigación sobre el personal directivo "vacunado indebidamente", y ha reclamado el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles.

El líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que el presidente de la Junta, en unas declaraciones la semana pasada, "puso en cuestión las vacunas, entre otras cosas porque decía que había que seguir un principio de prudencia", a pesar, ha añadido, de que hubo 40.000 voluntarios para ensayar la vacuna, que fue validada por la UE.

Sin embargo, Vara "puso en cuestión" la vacuna, ha señalado Monago, quien ha asegurado que el presidente de la Junta "no sabía que Pzifer iba a tener un problema de producción", sino que "usted lo que dijo es que como responsables públicos debíamos mantener una prudencia inicial para ver cómo respondían los primeros vacunados".

Monago ha relatado que al día siguiente de estas declaraciones, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "siguió con los mismos argumentos", por lo tanto "eso era lo que pensaban", y que el dirigente del PP extremeño ha achacado a la necesidad de "enmascarar el bajo ritmo que llevaban en aquel momento, y esa fue la ocurrencia".

Sin embargo, Monago ha lamentado que mientras Vara pedía prudencia, "muchos de sus alcaldes socialistas, concejales socialistas, cargos directivos socialistas, han hecho lo contrario, se dieron mucha prisa y no siguieron su principio de prudencia", ha apuntado.

En ese sentido, el presidente del PP extremeño ha recordado que el PSOE nacional ha dicho que estos cargos que se han vacunado antes de tiempo "tienen que ser cesados", a lo que Fernández Vara "se hace el sueco", tras lo que le ha preguntado "cuántos han recibido la vacuna indebidamente", tanto personal directivo, de confianza o de libre designación.

Así, Monago ha pedido a Vara que "no haga el ridículo diciendo que los protocolos no se han cambiado, claro que se han cambiado", con el objetivo de "darle cobertura, no a los altos cargos, sino a todo ese personal directivo vacunado indebidamente", por lo que le ha reclamado la apertura de una comisión de investigación.

También ha lamentado que el presidente extremeño "manda" al consejero de Sanidad "a jugar con las palabras como si los extremeños fuéramos tontos", por lo que ha reclamado que cese al titular de Sanidad.