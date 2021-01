Vergeles señala que Extremadura está en una "estabilización" de la curva

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado este martes que los últimos indicadores indicadores epidemiológicos apuntan a que en Extremadura se está "aplanando la curva" o "en el descenso de la curva", pero ha aseverado que en la situación actual no se puede hablar "en ningún caso de desescalada".



"Estamos ante una estabilización, o como pasó en el día de ayer, una reducción mas leve de la incidencia acumulada a los 14 días, y una reducción mucho más importante de la incidencia a los 7 días", ha valorado el consejero extremeño de Sanidad en rueda de prensa este martes en Mérida, respecto a los datos de contagios en la región.



Sin embargo, y aunque la comunidad autónoma esté "en un proceso de aplanamiento o de regresión de la curva" de contagios, Vergeles ha advertido que en este momento "no podemos hablar de ningún caso de desescalada".



Así, y sobre la posibilidad de flexibilizar determinadas medidas, el titular extremeño de Sanidad ha abogado por atender las recomendaciones de los expertos, una vez escuchadas las organizaciones "que tienen algo que decir con respecto al comercio y a la hostelería", por lo que ha abogado por realizar "un ejercicio de funambulismo para mantener el sector productivo y la salud de la población", ha dicho.



Respecto al cierre de la hostelería y comercio que se mantiene en las localidades extremeñas mayores de 3.000 habitantes, Vergeles ha avanzado que "se está analizando desde el punto de vista de la salud pública, la incidencia que puede tener".



Vergeles ha reafirmado que en la Junta de Extremadura "siempre" han "estado comprometidos con el pequeño comercio, con las grandes superficies y con la hostelería", a los que "jamás los hemos hecho culpables, y siempre hemos intentado velar por su normal funcionamiento".



En cualquier caso, el consejero de Sanidad ha recordado que él es "uno más" del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el que "están representadas diferentes sensibilidades, lógicas por el rango competencial de cada consejero", y será en ese órgano donde se debatirán las diferentes propuestas y se tomará una decisión sobre las medidas a adoptar.



Finalmente, Vergeles ha advertido que "jamás deberíamos hablar de una desescalada porque no estamos en tiempos de desescalada", ya que Extremadura registra una incidencia de contagios "insoportablemente alta", y por tanto, "en tal caso sería alguna flexibilización concreta".