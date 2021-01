La Guardia Civil interpone 3.540 denuncias en Extremadura por incumplir normativa Covid-19

La Guardia Civil ha interpuesto en Extremadura un total de 3.540 denuncias por diferentes incumplimientos de la normativa Covid-19 desde el pasado 1 de diciembre y hasta hoy.



Concretamente, de este total, 1.444 fueron por el no uso o uso inadecuado de mascarillas y 347 por participación en fiestas y eventos no autorizados en espacios públicos o privados con aglomeraciones de personas.



Así pues, por desglose, entre las dos provincias se interpusieron 1.444 denuncias por el no uso o uso inadecuado de la mascarilla y demás material de protección; (991) por vulnerar las medidas restrictivas de la libertad de circulación en horario nocturno; (347) por participación en reuniones, fiestas, eventos en espacios públicos o privados en los que se producen aglomeraciones, (458) por el incumplimiento de las medidas que suponen una limitación de movimientos o desplazamientos contraviniendo lo dispuesto por la autoridad sanitaria.



También 21 por incumplimiento de obligación de aislamiento o cuarentena individual; (8) por consumo de alcohol en la vía pública, (63) por incumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene adoptadas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales, públicos o privados adoptadas por la autoridad sanitaria a causa de la epidemia; (68) por no cumplir por parte de los establecimientos públicos los límites de aforo o los horarios establecidos, según informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.



Asimismo, 95 por sobrepasar el número máximo de personas permitido; (15) por el incumplimiento simple del deber de colaboración con los agentes y la autoridad sanitaria. El resto de denuncias (30), fueron por otras infracciones relacionadas que no cumplían lo adoptado por la autoridad sanitaria.



PARTICIPACIÓN EN FIESTAS



Por participación en fiestas y eventos no autorizados, la Guardia Civil interpuso 347 entre ambas provincias, destacando entre algunos casos el de San Vicente de Alcántara donde decenas de personas se congregaron la tarde-noche del 30 de diciembre en un bar del municipio incumpliendo las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, aforo... Una fiesta tras cuya investigación se ha saldado con 28 personas identificadas, incluida el promotor y 122 propuestas de sanción.



Por otro lado, en Olivenza, el pasado 19 de diciembre, numerosas personas se congregaron igualmente en un bar del municipio por cuyos incumplimientos se interpusieron 74 propuestas de sanción y se identificó a 37 personas, incluidos los promotores.



También en la provincia de Badajoz en la tarde noche del sábado 19 de diciembre, en un bar del municipio de Cheles se concentraron numerosos jóvenes incumpliendo las distancias, el uso de mascarillas y aforo. En total, 13 personas, de Cheles y Villanueva del Fresno, incluido el promotor, han sido identificadas y se han interpuesto 38 propuestas de sanción.



En la provincia de Cáceres durante el mes de diciembre destaca: una fiesta en la localidad de Cilleros con 30 personas en su interior; una fiesta en un domicilio de Navalmoral de la Mata; la denuncia al promotor de una fiesta en una casa de campo de Peraleda de la Mata; la denuncia a un establecimiento de hostelería de Cabezuela del Valle por superar el aforo permitido y otras congregaciones de personas similares en Casas de Don Gómez y Abadía.



Finalmente, en el mes de enero, efectivos de esa comandancia intervinieron asimismo en una nave de aperos de Torreorgaz donde cinco personas se encontraban consumiendo alcohol sin mantener las medidas de seguridad decretadas, como distancias y uso de mascarillas. El encuentro fue disuelto y los integrantes del mismo identificados.