Primeras dosis de vacuna de Oxford y AstraZeneca en España podrían estar en 15 días

El secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, Alfredo González, ha informado de que en 15 días podrían estar disponibles en España las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la compañía AstraZeneca.

En rueda de prensa, González ha informado de que está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) de opinión sobre esta vacuna y, si finalmente la autoriza, podría estar disponible en España en unos 15 días.

"Creemos que con la disponibilidad de las vacunas el ritmo de vacunación se va a acelerar", ha dicho, para recordar que ya están disponibles en España las vacunas desarrollada por Moderna, así como la creada por Pfizer y BioNTech.

En este sentido, y respecto a esta última, González ha comentado que el número de dosis sigue siendo limitado, si bien ha asegurado que la previsión es que se produzca un aumento continuado del suministro de vacunas en los próximos meses.

"El cuello de botella es el número de dosis, pero son las que son, aunque esperamos que podamos recibir más porque el sistema sanitario está perfectamente preparado para recibir más y administrar más", ha enfatizado.

De hecho, González ha informado de que España va a recibir el número de viales que le comunicó en diciembre Pfizer a lo largo de las próximas semanas y que, además, el próximo 25 de enero van a llegar a España 351.000 dosis, 70.395 viales.

Al respecto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado la importancia de que las personas que se pusieron la vacuna fuera del plan de vacunación se pongan también la segunda dosis, ya que sino lo hacen podrían caer en un "segundo error".

"Se deberían poner la segunda dosis. Es mi opinión. De acuerdo con la documentación técnica, se debería de seguir la pauta establecida", ha dicho.

Las comunidades autónomas han administrado hasta este jueves un total de 1.103.301 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, el 82,0 por ciento de las distribuidas por el Ministerio de Sanidad (1.346.100 unidades, el mismo número que ayer).

TEST EN FARMACIAS, UNA MEDIDA QUE "NO GUSTA" PERO QUE ES "VÁLIDA"

Finalmente, y respecto a la estrategia de la Comunidad de Madrid para la realización de test de antígenos en farmacias, Simón ha reconocido que "no le gusta" pero que es una medida "perfectamente válida" si se utiliza para realizar cribados específicos.

Ahora bien, ha advertido de que lo que no sería prudente es que se permitiera la realización libre de cribados en las oficinas de farmacia, afirmando que "no es la que más me guste, pero es perfectamente válida".

Precisamente sobre este asunto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado recientemente al Consejo General de Farmacéuticos que este colectivo puede realizar test de Covid-19, a través de programas de salud pública y nunca a demanda de los ciudadanos.