Unidas Por Extremadura muestra "indignación" por "incumplimiento" protocolo vacunación

El Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha mostrado su "indignación" por el "incumplimiento" que se ha producido en el protocolo de vacunación contra la Covid-19 en la región, por lo que ha reclamado al gobierno de Fernández Vara que "cumpla de forma estricta ese protocolo".

En ese sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, asegura que "es inconcebible que se esté poniendo la vacuna a personas que no están en primera línea luchando contra el virus".

Además, ha recordado que el protocolo de vacunación "especifica muy claramente que los primeros colectivos en vacunarse deben ser los internos y trabajadores sociosanitarios de las residencias de mayores y el personal que lleve a cabo actividades de atención directa a pacientes Covid en centros y servicios sanitarios".

Junto con ello, ha afirmado que "esto no se está produciendo" y que, por ejemplo, hay residencias libres de Covid que aún no se han vacunado y que tampoco se ha puesto ninguna dosis al personal de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, "mientras que sí que se ha vacunado a personal de planta del San Pedro de Alcántara que no tratan con pacientes Covid".

Asimismo, ha subrayado que que se está vacunando a personas que no están contempladas en los grupos de riesgo, como el caso de la concejal socialista de Plasencia que se conoció esta misma semana, matizando que "nos tememos que pueden estar ocurriendo muchos casos como los de esta edil".

Para De Miguel, "la vacunación en Extremadura está demostrando ser una auténtica chapuza" y,, Unidas Por Extremadura "lleva denunciando semanas la falta de planificación y de previsión" del presidente de la Junta y del consejero de Sanidad ante esta campaña de vacunación.

Una campaña "que debería ser la prioridad absoluta del gobierno ante los alarmantes datos de incidencia que tiene la región, ya que ayer alcanzamos los 1.412 casos por cada 100.000 habitantes".

Por todo ello, De Miguel insta a que se cumpla "a rajatabla" el protocolo de vacunación en la región y a que los responsables sanitarios expliquen, "con luz y taquígrafo", cómo está siendo la vacunación en Extremadura.

Y, ha concluido que "queremos saber si se han producido más casos como los de la concejal socialista placentina porque, de ser así, habría que depurar responsabilidades inmediatamente".