Vara reafirma que no tiene ni ha "tenido nunca duda alguna sobre las vacunas"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves que no tiene ni ha "tenido nunca duda alguna sobre las vacunas" frente a la Covid-19, tras lo que confiesa que ha "pecado de prudencia".



"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal", ha señalado Fernández Vara este jueves a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, en el que sale al paso de la polémica generada por sus declaraciones sobre la vacunación en Extremadura.



Cabe recordar que este pasado miércoles, el presidente extremeño señaló en rueda de prensa que la vacunación contra la Covid en residencias se hizo con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos en los usuarios, unas declaraciones que han provocado numerosas críticas en redes sociales de distintos partidos políticos y ciudadanos.



Ante esta situación, Fernández Vara ha escrito en Twitter: "No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia", tras lo que ha señalado que acude "humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS".