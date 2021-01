Monago lanza un SOS al conjunto del país ante situación "crítica" del Covid en Extremadura

Ep.



El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha lanzado un "SOS" al conjunto de España ante la situación "crítica" que atraviesa la comunidad extremeña como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con un gobierno regional "que no está actuando correctamente" y un presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ausente".



"Quiero lanzar un mensaje al conjunto de España, un SOS al conjunto de España porque no tenemos gobierno regional, tenemos un gobierno que no está actuando correctamente", ha destacado Monago este miércoles sen rueda de prensa en Badajoz, en la que ha alertado que la autoridad delegada, que es el presidente regional, "está ausente, que está más entretenido en programas deportivos para hablar de fútbol que para hablar de lo que tenemos que hacer".



Monago ha lamentado que se está "soportando una situación que está costando muchas vidas humanas", tras lo que ha aseverado que en la actualidad, "la transmisión es generalizada" en la región y "la situación se ha ido de las manos de la capacidad de respuesta del gobierno regional", por lo que "nos tienen que ayudar", ha dicho.



Y es que, según ha recordado, con una incidencia de 700 por cada 100.000 habitantes, se intervino la Comunidad de Madrid, mientras que en la actualidad, Extremadura está "muy por encima ya de los 1.000" casos por 100.000 habitantes, y en algunos municipios por los 3.000, datos que le sitúan "a la cabeza no de España sino de toda la Unión Europea".



Se trata, ha ahondado, de una situación "crítica" la que vive Extremadura con "personas que se están contagiando en una escalada que parece que no tiene fin" y con "una presión hospitalaria muy importante" que "están soportando" los profesionales de la sanidad extremeña, pero "sin embargo" Fernández Vara está "ausente", y no ha comparecido esta semana en la Comisión del Covid.



A esto se esto se une, según Monago, que Vara tampoco ha comparecido voluntariamente en la Asamblea de Extremadura "para explicar qué está haciendo", ante lo que el dirigente del PP extremeño ha considerado que "hay una operación en Extremadura que se llama salvar al presidente Vara" y "ponen por delante" al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "para que en definitiva las críticas vayan a él" cuando "el responsable legal es la autoridad delegada, esa autoridad en la que delegó el señor Sánchez".



"Como no actúa la autoridad delegada porque está desaparecida porque si ustedes ven la agenda no tiene nada en la agenda diariamente es por lo que yo le digo al conjunto de España que necesitamos ayuda y ayuda urgente", ha remarcado.



(Habrá ampliación)