Operativo Junta retira nieve en 156 kilómetros de carreteras y arroja 100 toneladas de sal

Los medios humanos y materiales del Plan Operativo de Vialidad Invernal de la Junta de Extremadura retiraron durante el pasado fin de semana, como consecuencia del temporal 'Filomena', nieve en 156 kilómetros de 15 carreteras de la red autonómica y arrojaron 100 toneladas de sal en un total de 19 vías de titularidad de la Administración regional.



En concreto, el objetivo de estas actuaciones ha sido garantizar la circulación, asegurar la vialidad, reforzar la seguridad y prestar una asistencia adecuada a las personas ocupantes de los vehículos cuando la situación lo requería, según informa en una nota de prensa el Ejecutivo regional.



Así pues, un total de 62 operarios trabajaron sobre el terreno y utilizaron 9 máquinas para retirar nieve de la calzada en las carreteras autonómicas EX-102, EX-118, EX-387, EX-381, EX-382, EX-206, EX-386, EX-102, EX-208 y EX-213, en la provincia de Cáceres, y de las vías EX-101, EX-103, EX-201, EX-202 y EX-309 en la provincia pacense.

De hecho, sobre estas vías se había realizado ya un tratamiento preventivo a través de la aplicación de sal en la calzada que ha contribuido a reducir la acumulación de nieve.



No obstante, según la Junta, la mayoría de las vías no sufrieron cortes de tráfico, sólo estuvieron cerrados al tráfico 6 tramos que se abrieron en pocas horas tras la retirada de la nieve de la calzada, sobre la que también se extendió sal para evitar la formación de hielo.



Además, durante el fin de semana se realizó tratamiento preventivo en la autovía autonómica EX-A2 y en las carreteras EX-106, EX-104 y EX-346. Este tratamiento consiste en esparcir sal o salmuera cuando se alcanzan unos parámetros de temperatura inferior a 1ºC y de humedad superior a un 85%, para que no se formen placas de hielo en zonas de umbría.



DISPOSITIVO



Cabe recordar que el Plan Operativo de Vialidad Invernal, que arrancó el 1 de noviembre y se mantendrá hasta el 28 de febrero, pretende garantizar la seguridad vial en los 3.748 kilómetros que componen la red autonómica de carreteras ante las inclemencias meteorológicas, así como mantener la accesibilidad constante y permanente a todos los municipios extremeños.



El protocolo cuenta con un dispositivo humano y de material para hacer frente a los problemas que puedan surgir en la red de carreteras ante las inclemencias meteorológicas propias del invierno, como nevadas o heladas.



A su vez, el dispositivo está compuesto por 197 personas, distribuidas en 10 zonas de conservación, y cuenta con una flota de 126 vehículos, entre los que se encuentran nueve quitanieves, 12 todoterrenos, 14 camiones de carga y 15 zonas de acopio de sal.



Por tanto, según avanza la Junta, este dispositivo se mantendrá en alerta mientras continúen las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas, por lo que se sigue aplicando el tratamiento preventivo en todas las vías de titularidad autonómica.