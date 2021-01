Carlos Carlos es elegido presidente de la Diputación de Cáceres con los votos del PSOE

Ep.

El alcalde de la localidad cacereña de Calzadilla, Carlos Carlos Rodríguez, ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Diputación de Cáceres con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos.

Tras su elección ha tomado posesión de su cargo en un Pleno extraordinario celebrado de forma presencial con tan solo los vicepresidentes y los portavoces de los grupos, así como una docena de autoridades presentes en la sala debido a la situación de pandemia. El resto de la corporación ha asistido a la sesión de forma telemática.



En el Pleno también ha tomado posesión el concejal del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, Pablo Miguel López Sánchez, como nuevo diputado del grupo del PSOE, al que el presidente hasta ahora en funciones le ha dado la bienvenida a "esta labor ilusionante de trabajar por la provincia de Cáceres".



A continuación ha tenido lugar la votación entre todos los miembros de la corporación para elegir a la persona que ocupará la Presidencia de la Diputación de Cáceres hasta final de legislatura, que ha sido Carlos Carlos, tras la designación propuesta por el PSOE, grupo mayoritario en la institución.



El Partido Popular (PP) no ha presentado candidato y se ha abstenido en la votación como símbolo de "tiempos de concordia, de consenso y de diálogo", ha dicho el alcalde de Madrigalejo, Sergio Rey, que ha ejercido como portavoz y que ha tendido la mano al PSOE para llegar a acuerdos de gestión en lo que resta de legislatura.



Ciudadanos (Cs) tampoco ha presentado candidatura y también ha optado por su abstención, al tiempo que el portavoz, Antonio Bohigas, ha brindado el apoyo al nuevo presidente "por el bien de Cáceres y de la provincia" y "como deber institucional".



Tras ser elegido por 15 fotos a favor (PSOE) y diez abstenciones (PP y Ciudadanos), Carlos Carlos ha prometido su cargo como nuevo presidente de la diputación cacereña y ha pronunciado un breve discurso en un "día complicado y raro", ha dicho al dirigirse a un salón de Plenos casi vacío, en el que ha estado presente el recuerdo a la anterior presidenta, Rosario Cordero, fallecida el pasado 24 de diciembre a los 54 años de edad.



MOMENTOS DUROS



"Son momentos duros en los que no llegamos a comprender por qué una persona joven y con una vitalidad trabajadora nos deja tan pronto", ha dicho el nuevo presidente, que ha añadido que "esos golpes duros que nos afectan emocionalmente nos tienen que servir también para fortalecer nuestros lazos de fraternidad como seres humanos y como buenos socialistas".



En su discurso, Carlos Carlos ha tomado como referencia el que pronunció Rosario Cordero el 29 de junio de 2019 en su toma de posesión del que ha dicho que "hoy está más vivo y es más necesario que nunca". Esta intervención en la que Cordero desgranó las bases de su política se basó en cuatro pilares como la igualdad, la inclusión, el desarrollo sostenible, y el equilibrio territorial, a los que Carlos Carlos ha añadido la lucha contra la pandemia desde el plano sanitario, social y económico y la captación de fondos para "reconstruir" la provincia.



Una línea programática que "está más viva que nunca", que el equipo de Gobierno del PSOE "está aplicando desde 2015" cuando recuperó la institución provincial, y que hoy está en la agenda de todas las administraciones públicas (local, regional, estatal y europea), ha dicho el nuevo presidente.



"Desde la capacidad económica que tiene la diputación trataremos de financiar esas medidas que están dentro del presupuesto de 2021", ha indicado Carlos Carlos que se ha referido a un documento que se ha elaborado con 50 propuestas prioritarias para la provincia de Cáceres, que serán el eje de actuación para este año.



En cuanto a la estructura del equipo de Gobierno, Carlos ha anunciado que "no" va a hacer "cambios sustanciales" en el equipo de Gobierno "sino simplemente aquellos que en el organigrama que hay establecido desde el principio de la legislatura permita gestionar con eficacia las distintas áreas de la diputación". También ha tendido la mano a los grupos de la oposición para llegar a acuerdos basados "en el respeto y en la lealtad institucional".



Para terminar, el presidente ha agradecido la confianza depositada por su partido, en el que lleva militando 40 años, y ha dicho que devolverá esa confianza con "trabajo, trabajo y trabajo".



A la sesión plenaria han asistido los portavoces de los grupos políticos, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista; la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, entre otros.