Vergeles achaca alta incidencia a cúmulo de circunstancias y apunta medidas más drásticas

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, achacando la "alta" tasa de incidencia de Covid-19 que está registrando estos días Extremadura a un "cúmulo de circunstancias", como el fin de semana del Black Friday, el puente de la Constitución y la movilidad en Navidad, y ha advertido que "ha llegado el momento en el que hay que tomar decisiones más drásticas".

Vergeles ha explicado que dicha "alta" tasa de incidencia se debe a un "cúmulo de circunstancias que se han dado y que venimos arrastrando ya desde hace unas semanas en las que hemos tenido que ir tomando decisiones": "primero empezó con el fin de semana del Black Friday, no nos habíamos terminado de recuperar vino el puente de la Constitución y en tercer lugar pues ya se ha acumulado a lo que ha sido el efecto de la movilidad en la época navideña".

"Tendremos que tomar decisiones en cuanto a medidas por supuesto" ha señalado, dado que la incidencia "es muy alta" y se sitúa tres veces por encima de la media española, sobre lo cual ha incidido en que en la región se ha sido capaz, durante la gestión de la pandemia, de "salvar" determinados aspectos del sector productivo que eran "importantes" como han sido las campañas agrícolas o las ganaderas, o la movilidad a lo largo de todo el verano.

Por eso, el títular extremeño de Sanidad ha considerado que "ha llegado el momento en el que hay que tomar decisiones más drásticas si no queremos que esto vaya a más" pues, la ocupación hospitalaria "empieza a ser preocupante, pero que no es alarmante en el momento actual para las cifras de incidencia", ha continuado.

En cualquier caso, ha apuntado que cuando se produce el pico de infecciones, a los cinco días suele haber un incremento en la ocupación hospitalaria, "y es algo que yo creo que no debemos permitirnos".

También ha abogado por proteger a las residencias de personas mayores, objetivo actual de la vacunación, y que el curso escolar y la vuelta a las aulas "sea lo más seguro posible"; mientras que sobre las distintas peticiones a la población extremeña realizas por él mismo para que tuviera precaución, tras estos meses de pandemia y pese al "esfuerzo" en la fabricación de la vacuna de los científicos, "en este momento, la sociedad vive en un momento de fatiga pandémica".

De esta forma, "es muy difícil pedir la colaboración de la sociedad y sobre todo la colaboración de la sociedad en determinados tramos de edad" que "por diferentes razones no han visto la gravedad que podía comportar esta subida de contagios".

VACUNACIÓN

Respecto al proceso de vacunación en Extremadura, José María Vergeles ha detallado que, en la región, se han inyectado hasta el día de hoy 1.948 dosis de las aproximadamente 21.000 dosis que ha recibido en la comunidad autónoma, y ha considerado que los datos que hace públicos el Ministerio de Sanidad al respecto "es un ejercicio de transparencia totalmente respetable".

No obstante, ha manifestado que este pasado lunes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se fijaron determinadas cuestiones "importantes" para comunicar los datos "con transparencia" a la sociedad y que no le gustaría "que la esperanza se convirtiese en un ranking entre comunidades autónomas".

También, ha incidido en que Extremadura no va a poner "excusas de efectivos" o de que no tiene los equipos preparados, "porque no son esas las excusas que nos han llevado a utilizar ese número de dosis".

De este modo, ha aseverado el titular extremeño de Sanidad que lo que les ha llevado a utilizar ese número de dosis es "el principio de precaución" ante una vacuna "que había que administrarla con las máximas garantías de seguridad" cuando "ya habíamos vivido una rotura de stock provocado por un problema que había habido en Pfizer".

"No podíamos poner en riesgo a la población mayor de no asegurarle la segunda dosis de la vacuna y cuando ayer, día 4, que llega la segunda remesa de vacuna y comprobamos que el número de vacunas ya va siendo suficiente para asegurar esa segunda dosis y que no tenemos que hacer una reserva estratégica para poder vacunar con seguridad", ha señalado, se decide "acelerar y se acelerará en los próximos días la campaña de vacunación en todas nuestras residencias".

En este sentido, ha reconocido que se valora vacunar también en festivos y ha insistido en que se trata de una vacuna con una logística "muy complicada" y que "depende mucho de la temperatura" en una comunidad como la extremeña con un grado de dispersión "muy importante", con 374 residencias de mayores sin contar las de personas con discapacidad y poblaciones "muy pequeñitas con residencias muy pequeñitas".

Ha recordado que Extremadura fue además una de las primeras comunidad que, en el pleno del Consejo Interterritorial, dijo que sus equipos de vacunación habían detectado "algo que se estaba produciendo y que después nos ha dado la razón la Agencia española del medicamento y productos sanitarios", como que los viales traen para una sexta dosis.

"Con lo cual acelerar ahora el ritmo de la vacuna o descender el ritmo de la vacuna puede hacer incluso que sea perjudicial perdiendo un 20 por ciento de las dosis que pudiésemos administrar, con lo cual yo creo que hay que ser muy riguroso, que hay que ser muy meticuloso que hay que estar siempre valorando la situación ante una situación novedosa" y, "merece respeto" la ciudadanía y la comunidad científica "que tanto ha corrido para que tengamos la vacuna".