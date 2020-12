Monago exigirá "hasta el último céntimo" a Ambulancias Tenorio

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido transparencia a la Junta en el proceso de rescisión del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre y la adjudicación del nuevo contrato, y en este sentido ha avanzado que exigirá "hasta el último céntimo" de los compromisos a Ambulancias Tenorio, tanto con sus trabajadores como con la administración.



Monago, que ha lamentado que desconoce qué se va a hacer a partir de ahora con este servicio porque "Vara no habla con la oposición" y que lo que sabe del asunto se ha enterado por la prensa, ha advertido que va a solicitar todos los documentos relativos al proceso, ya sean jurídicos, económicos y administrativos.



Asimismo, preguntado en una rueda de prensa para hacer balance del año que termina sobre el nuevo modelo de gestión del servicio, Monago ha apostado por el que había antes de Tenorio, un "modelo del siglo XXI, cumplidor, con ambulancias de referencia modernas, con acceso al historial del SES, con empresas 100% extremeñas, con un consorcio de profesionales que era la envidia en el conjunto nacional...".



Es decir, ha añadido, lo contrario al "bodrio de Fernández Vara y Vergeles" que, ha señalado, algún día tendrán que explicar cómo se ha llegado a "este nivel de degradación" de un servicio que era "referente" en el conjunto de España, y con el que se ha transportado a los pacientes extremeños "como si fueran cosas".



El líder de la oposición en Extremadura ha recordado que la empresa sevillana ha gestionado "muchos millones" y que sin embargo "no ha dado un buen servicio", con trabajadores con "jornadas de 14 y 15 horas, con depresiones profundas, en unas condiciones de trabajo con el cómplice silencio de la Junta de Extremadura que no se lo deseo a nadie".



Unas condiciones laborales que han supuesto sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, con "ambulancias salían ardiendo porque no se pasaban las revisiones", entre otras cuestiones, que llevan a Monago a señalar que "hay que hablar de compensaciones".



"Primero vamos a echar las cuentas", ha apuntado el presidente regional del PP, quien ha recordado que por cada ambulancia que falta se establecen cláusulas de penalización que considera que deben exigirse "hasta el último céntimo de euro", así como de las cantidades que se adeudan a los trabajadores.