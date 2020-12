Monago afea a senadores socialistas que voten "al dictado de Otegi y Rufián"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afeado a los siete senadores socialistas de la comunidad autónoma que voten "al dictado de Otegi y Rufián y no de los extremeños.



De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños ha criticado que hayan avalado, con su voto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 en la Cámara Alta, ya que son una cuentas que "priman al nacionalismo y hunden a Extremadura".



En este sentido, Monago ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado "ni una sola de las 60 enmiendas" que el Grupo Parlamentario Popular presentó y que pretendían aumentar las inversiones para la región.



Los siete senadores se suman así a los cinco diputados en el Congreso que hace unas semanas hicieron lo mismo con las cuentas públicas en la Cámara Baja, según ha recordado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"Los extremeños tenemos 12 representantes socialistas en Madrid que no votan por Extremadura, sino por lo que le dicta el nacionalismo", ha aseverado el 'popular'.



Asimismo, Monago ha recordado que dichas enmiendas pretendían mejorar las infraestructuras y crear empleo en Extremadura, dos "grandes retos" que tiene por delante la región, y suponían aumentar en 212 millones de euros las inversiones previstas para la comunidad autónoma.



"Sin embargo, los diputados y senadores socialistas extremeños han preferido avalar unos Presupuestos Generales del Estado que certifican el retraso en el tren de alta velocidad hasta 2030 y que aplazan muchas infraestructuras necesarias para la región", ha sentenciado.