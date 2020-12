PSOE de Extremadura defiende que las medidas de la Junta se basan en "informes técnicos"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional para frenar los contagios de coronavirus, ya que las decisiones se deben a "informes técnicos que hay detrás" y se toman "teniendo en cuenta a muchísimas personas".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en respuesta a las críticas de algunos partidos sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional.



"No son decisiones fáciles", ha admitido el portavoz socialista, quien ha señalado que el objetivo es "intentar dañar lo menos posibles a las menos personas posibles" en la región, ante la crisis sanitaria que atraviesa la comunidad, y ante las que hay que "intentar solventar las dos cosas".



Ante esta situación, González ha reiterado su llamada a la responsabilidad de los ciudadanos, ya que "de nosotros depende que la pandemia no vaya a más y de que podamos mirar el 2021 con optimismo", ha dicho.



En su intervención, Juan Antonio González ha defendido que la situación del coronavirus "va cambiando en cuestión de horas, por lo que nos valía hace una semana ahora ya no nos vale", ya que los casos van aumentando



Por eso, y aunque entiende que "los ciudadanos a veces no entiendan algunas decisiones", el portavoz socialista ha explicado que esas decisiones "se tienen que tomar en función del comportamiento del virus", de tal forma "se puede ser más flexible cuando los casos están más controlados, y se tiene que ser más restrictivo cuando los casos aumentan".



Ante esta situación, Juan Antonio González ha pedido "paciencia y prudencia" a los ciudadanos, ya que aunque "pueden pensar que se entra en contradicciones" en algunos casos, cuando es necesario "amoldarse a las circunstancias de un virus que cambia en cuestión de horas".



Así, ha apuntado la "gran esperanza" que supone el inicio de la vacunación contra la Covid-19 el próximo 27 de diciembre en toda España, que a su juicio abre una "gran oportunidad para que en el año 2021 acabemos con el virus y con la pandemia", y se inicie la "recuperación tanto sanitaria como económica".



En ese sentido, se ha dirigido a aquellos ciudadanos que tienen "alguna duda" sobre la vacuna contra la Covid-19, para que sean "conscientes de que detrás de esa vacuna está la ciencia" y hay "miles de personas que han puesto todo su conocimiento en los últimos meses para tener una vacuna segura".



Por este motivo, ha apelado a que "todos aquellos que se puedan poner la vacuna en estos próximos meses, que se la pongan", ya que de esta forma "estarán ayudandose a si mismo y a los demás", porque cuanto antes se alcance la inmunidad de rebaño, "antes saldremos de esta".



"Extremadura es una comunidad resiliente, es decir, si nos caemos, nos levantamos", por lo que el portavoz socialista se ha mostrado "seguro" de que en 2021 "nos vamos a volver a levantar", tras lo que ha reafirmado que el PSOE estará "apoyando con todas sus fuerzas a los extremeños", ha dicho.



Finalmente, y respecto al inicio de las vacaciones escolares durante estos días, González ha valorado que se ha desarrollado un "primer trimestre seguro" en la escuela a pesar de la pandemia, por lo que ha mostrado su agradecimiento tanto a docentes como a padres y a alumnos, ya que han sido "un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas", ha concluido.