PP sale a calles para gritar libertad contra imposición de Ley Celaá y a favor del diálogo

Ep

El vicesecretario de Organización del PP de Extremadura, Juan Parejo, ha justificado la participación de su partido en las protestas contra la Ley Celaá para "gritar libertad" frente a la "imposición" de la norma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha llamado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al retomar el diálogo en la región en esta materia.



Parejo, acompañado por, entre otros, el alcalde de Badajoz y presidente provincial del partido, Francisco Javier Fragoso, ha asistido a la manifestación convocada este domingo por la plataforma Más Plurales para protestar contra este ley educativa en la capital pacense.



Este colectivo ha convocado en la comunidad otras tres manifestaciones este domingo, en Cáceres, Mérida y Plasencia, y en todas ellas ha habido representación del Partido Popular.



Así, considera que se ha "metido con calzador" una ley educativa, algo que considera "demencial" y que no tiene "precedentes" en democracia, por lo que los 'populares' salen a las calles a "gritar libertad contra el rodillo" del Gobierno de Sánchez.



En concreto, los 'populares' piden que se respete la libertad de elección de centro, así como la a la educación concertada y que "no se ataque a la educación especial", además de defender el castellano como lengua vehicular en todo el territorio.



Ante ello, ha subrayado que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio monago, ya ha ofrecido a Vara en dos ocasiones llegar a un acuerdo en materia educativa, un ofrecimiento que Parejo ha reiterado, y con el que espera que Vara diga "si está con el diálogo o si va a seguir las tesis de la imposición, la de "no escuchar y saltarse por encima el criterio de la comunidad educativa, de los padres y del resto de formaciones políticas de la región".



Por su parte, el alcalde de Badajoz y presidente provincial del PP, Francisco Javier Fragoso, ha remarcado que el partido está "con los padres, con las familias de Extremadura", apoyando al colectivo Más Plurales contra el proyecto de la Ley Celaá que se debatirá el miércoles en el Senado.



Asimismo, ha señalado que el PP está con los padres para que "puedan ejercer su derecho constitucional a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos", un "derecho sagrado" que "ningún gobierno ni ninguna ley pueden tumbar".



Una ley que supone "un gran agravio comparativo para las personas con capacidades diferentes", y que en su opinión también perjudica a la concertada, que eligen en la ciudad cerca del 40% de los padres.