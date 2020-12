La Junta no descarta suspender el Plan de Navidad si los contagios suben en próximos días

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, no ha descartado suspender el Plan de Navidad en el caso de que los contagios de coronavirus en la región se sigan incrementando en los próximos días.



Vergeles ha señalado que en los últimos días se está produciendo un incremento en el número de contagios de coronavirus en la región, que ha achacado "a los efectos del fin de semana del 'Black Friday' y del inicio del Puente de la Constitución".



En ese sentido, ha confiado en que "no se afecte mucho la incidencia acumulada a los siete días", tras lo que ha aseverado que "si en algún momento hay que suspender el Plan de Navidad, tendremos que suspender el Plan de Navidad".



Una afirmación que el titular extremeño de Sanidad ha pedido que "no se interprete como una amenaza, si no como una medida de seguridad", ya que según ha reafirmado, la Junta de Extremadura "estará velando todos los días por la incidencia de la enfermedad, y si en algún momento hay que suspender el plan de navidad, tendremos que suspender el Plan de Navidad", ha dicho.



"Ojalá la incidencia se siga controlado como se está controlando, pero para eso necesitamos la concurrencia no solo de la actividad política que desarrolla la administración", sino también de "la participación de la sociedad", ha resaltado el titular de Sanidad.



Cabe destacar que el Plan de Navidad ha arrancado este lunes, 14 de diciembre, en Extremadura, con algunas medidas como el incremento hasta las 10 personas de las reuniones en los locales de hostelería, o el aumento del toque de queda hasta las 1,30 horas de la madrugada durante la Nochebuena y la Nochevieja.



Ante esta situación, Vergeles ha llamado a los ciudadanos a que "salvo en los días señalados en las fiestas navideñas", como son el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, que podrán juntarse 10 personas, el resto de tiempo, las reuniones en domicilios se limiten a seis personas.



José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este lunes en Mérida durante la presentación del Plan de Navidad para la Infancia.