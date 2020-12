Extremadura afronta "con mucho dolor" estar próximos a superar 1.000 fallecidos por Covid

Ep

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, reiterando que la administración autonómica afronta "con mucho dolor" estar próximos a superar la barrera de los 1.000 fallecidos por Covid ..

Vergeles ha trasladado a la ciudadanía que no se está ante un "virus cualquiera" sino ante uno "que mata" y que lo hace tanto entre jóvenes como mayores, con una cifra de fallecimientos en UCI que está cercana al 64 por ciento.



"No estamos luchando contra un enemigo fácil, no nos podemos escudar en que las personas que han fallecido tuviesen enfermedades que acompañaban al coronavirus, ni siquiera entre la población mayor", ha aseverado el consejero extremeño, quien ha remarcado el interés en protegernos "como sociedad".



La comunidad autónoma de Extremadura registró en la jornada de este pasado domingo tres nuevos fallecimientos por coronavirus, que elevan la cifra total desde el inicio de la pandemia a 990.