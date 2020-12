En Extremadura, más de 9.000 personas han sido denunciadas por no usar la mascarilla

Las más numerosas, con diferencia, son las referidas a la no utilización de mascarillas o a su uso inadecuado, que ascienden a 9.060.



El resto, 515, se refieren a no respetar el toque de queda, en concreto 75; reuniones de más de 6 personas, con 208; superar el aforo permitido, con 74; incumplir el confinamiento siendo positivo o contacto estrecho, con 117, y no respetar la distancia social, con 41.



En relación a las denuncias por no usar mascarillas o hacerlo de forma indebida, el número más elevado de denuncias corresponde al área de salud Mérida, con un total de 2.299. Le siguen el área de Badajoz, con 2.242 denuncias, el de Don Benito-Villanueva de la Serena, con 1.606, Cáceres, con 1.265, Llerena-Zafra, 688 denuncias, Coria, 361, Navalmoral de la Mata, 366, y el área de Plasencia, con 233 denuncias.