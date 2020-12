Fuerzas de Seguridad controlarán aforos en centros comerciales o zonas ocio de Extremadura

Ep.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Extremadura llevarán a cabo un "esfuerzo" en los próximos días festivos del Puente de Diciembre y la Navidad para el control de los aforos en los centros comerciales o en las zonas de ocio y locales de restauración, junto a "controles aleatorios" en los límites de la región de cara a su cierre perimetral del 23 de diciembre al 6 de enero.



Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha explicado en declaraciones a los medios en Badajoz que este jueves, día 3, que se ha celebrado la Reunión de Coordinación Policial de todas las semanas y en la que ha participado la Consejería de Sanidad, la Consejería de Agricultura en la Unidad de Protección Civil y de Interior, y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como responsables de la Brigada Extremadura XI.



En dicho encuentro, ha puntualizado, se ha puesto en común junto a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) las medidas que se van a abordar de cara a los próximos días, sobre lo cual ha recordado que este pasado miércoles tanto el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaron cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional para restringir la movilidad en Navidad, entre otras medidas.



De este modo, ha señalado que en el caso de la Delegación del Gobierno su tarea es preparar los dispositivos de control para el cumplimiento de esas medidas, en las que "especialmente es de destacar" respecto a este jueves que se va a hacer "un esfuerzo para controlar los aforos en los centros comerciales, en las zonas de ocio, en los locales de restauración, en los bares, que van a continuar abiertos con las medidas de seguridad acordadas".



"Por tanto es importante por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que velen por ese buen cumplimiento", ha abundado, mientras sobre el resto de las medidas, tanto los cierres perimetrales como las medidas de control de grupos de personas dentro del ámbito familiar, "se harán de acuerdo a dispositivos que se están estableciendo a largo plazo para todo el mes y ya comenzarán este fin de semana".



En concreto, respecto a cómo se vigilará el cierre perimetral de Extremadura del 23 de diciembre al 6 de enero, ha apuntado que habrá "controles aleatorios en los límites de todas las comunidades autónomas y también en el límite con Portugal", de manera tal que "se tratará de vigilar que no haya desplazamientos no autorizados".



"Es cierto que es complicado, y que evidentemente se permite a la persona ir a reunirse con sus familiares y por tanto es muy muy necesario una vez más volver a decir que aquí, si no contamos con los ciudadanos, no podemos poner un policía en la puerta de cada hogar, en la familia, en los grupos de amigo, en cualquier reunión social que tengamos", ha abundado García Seco.



Según ha hecho hincapié, "esa no es la competencia de la policía" sino "la responsabilidad de los ciudadanos" y dicho cuerpo de seguridad "tiene que velar por encontrar a los delincuentes y los ciudadanos no lo son".



LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD



En todo caso, para la delegada del Gobierno "lo más importante de todo es hacer un llamamiento a que las personas tenemos que mantener una responsabilidad elevada en los próximos días" y "es cuestión de todos y cada uno de nosotros evitar tener un enero negro". "Es responsabilidad nuestra tener una Navidad que sea tranquila y que nos evite lamentarnos a partir del próximo mes de enero", ha agregado.



A este respecto, ha recordado que podremos reunirnos con la familia, con los amigos, estar en grupos de 10 o comer juntos, pero que "no" se deben "romper las reglas básicas que nos ha traído esta pandemia", que son la distancia de seguridad, la higiene y la mascarilla.



"No podemos olvidarlo, no nos podemos relajar porque nos queda muy poquito para ver el final del túnel" ha insistido la delegada, que ha advertido que "el túnel se puede hacer más largo de lo que teníamos previsto si no somos capaces de dar ese mensaje a la ciudadanía".



Finalmente y sobre la Brigada Extremadura XI, ha comentado que para las citadas labores de vigilancia "en principio no es necesario" dado que lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como que los militares continuarán con las labores de rastreo, "que están haciendo eficientemente colaborando en la detección de los casos aislados, en la concienciación y en el mantenimiento y en el seguimiento de cómo se están haciendo esos aislamientos de forma adecuada".



La representante del Ejecutivo Central en Extremadura, Yolanda García Seco, ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, tras presidir el acto conmemorativo del XLII Aniversario de la Constitución Española celebrado en la puerta de la Delegación del Gobierno en Badajoz.