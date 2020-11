Los grupos parlamentarios critican la enmienda a la totalidad del PP a los PGEx 2021

Ep.



Los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura en la Asamblea han criticado la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) registrada por el PP y han abogado por mejorar las cuentas a través de enmiendas parciales.



Así se han pronunciado los portavoces parlamentarios en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que han informado sobre el pleno que se celebrará este viernes, 27 de noviembre, en el que tendrá lugar el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2021.



De esta forma, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha aseverado que "no ha entendido nadie" la enmienda a la totalidad presentada por los 'populares' y que, en su opinión, ha escenificado la "mayor de las soledades ante algo que resulta inconsistente".



De esta forma, Garlito ha emplazado al viernes para conocer los detalles y las explicaciones del motivo de su registro, ya que con el texto presentado "no se sostiene".



Asimismo, ha lamentado que estos "ejercicios" del PP hagan que el resto de grupos tengan que estar pendientes de unos "enredos" que "nadie entiende y nadie comprende" frente a los "muchísimos problemas" que hay que resolver.



La ciudadanía, ha recalcado la portavoz socialista, está esperando que los políticos trabajen en solucionar sus problemas y no que se dediquen a este tipo de "enredos insostenibles", que incluso el resto de grupos de la oposición "no entienden".



De esta forma, ha valorado la "voluntad clara" de solventar los problemas de los extremeños y de convivir con la pandemia intentando mantener el equilibrio de la sociedad, por lo que este tipo de acciones de los 'populares, ha dicho, "dejan mucho que desear".



Cs ASEGURA QUE "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"



Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha explicado que su grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad porque consideraba que la ocasión así lo requería, aunque ha precisado que "no es un cheque en blanco" a las cuentas.



De esta forma, ha recalcado que los presupuestos presentados por la Junta de Extremadura "no son los mejores" pero se ha mostrado consciente de la "realidad parlamentaria actual" y ha defendido una mejora de las cuentas a través de enmiendas parciales con el objetivo de mejorar la vida de los extremeños.



Como ha sostenido Salazar, debido a la situación creada por la pandemia, los presupuestos para 2021 quizá sean los "más importantes" de las últimas décadas, ya que serán los que marquen cómo la región va a salir de la crisis y cómo será en los próximos años.



Por ello, Ciudadanos ha aseverado que se marca como objetivo intentar influir en los PGEx con la presentación de una batería de enmiendas y ha tendido la mano para negociar las cuentas, porque si gozan de un mayor consenso serán "beneficiosos" para los extremeños.



De esta forma, ha recalcado que no entiende la postura del PP de presentar una enmienda a la totalidad con el argumento de que "ya tenían bastantes personas que les aplauda al partido en el gobierno" y sobre ella ha indicado que Ciudadanos esperará hasta el debate del viernes para definir su posición.



UNIDAS POR EXTREMADURA CONSIDERA "POCO CREÍBLE" LA ENMIENDA DEL PP



Finalmente, la portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "poco creíble" la enmienda a la totalidad del PP, que fue anunciada, ha dicho, el mismo día en el que fueron presentados los presupuestos.



Ante este hecho, De Miguel ha indicado que es "imposible" que los 'populares' hubieran tenido tiempo de estudiar las cuentas "a fondo" como para presentar una enmienda a la totalidad "sustentada en hechos".



En esta línea, ha asegurado que la enmienda obedece a la línea "marcada por el Partido Popular" a nivel estatal, que ha elegido el camino, según De Miguel, de "confrontar con el gobierno" y de "impugnar todo lo que venga" del Ejecutivo central.



"Estos presupuestos tienen que ver con el gobierno de la nación, porque son unos presupuestos que crecen gracias al gobierno de coalición, son unos presupuestos expansivos gracias a que el gobierno de coalición ha entendido el momento histórico en el que estamos y ha eliminado las restricciones fiscales que constreñían a la administración autonómica", ha dicho.



De esta forma, Irene de Miguel ha explicado que Unidas por Extremadura no ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas para 2021 porque entiende que son unos presupuestos "expansivos" y que vienen a apostar por la inversión, aunque ha añadido que trabajarán "duro por mejorarlos".