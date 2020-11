Monago reivindica el AVE y recalca que los extremeños no son "de segunda"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reivindicado el AVE extremeño y ha rechazado que la región sea la única de toda España sin un kilómetro de vía electrificada.

"Los extremeños no somos ciudadanos de segunda, aunque Sánchez nos trate así", ha aseverado el líder de los 'populares' extremeños, quien se ha preguntado por qué los extremeños se tienen que conformar con un tren digno mientras el resto de España tiene un AVE.

En este sentido, Monago ha lamentado el nuevo retraso para las obras del tren extremeño tras confirmar este lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que el compromiso del Gobierno de finalizar las obras este año "no se va a cumplir".



Así, el presidente del PP, a través de una nota de prensa, ha señalado que "cada vez que un socialista da un plazo para el tren extremeño es para incumplirlo" mientras tanto "triplican la inversión en el Corredor Mediterráneo".



"Cuando un miembro del Gobierno habla del tren extremeño es para echarse a temblar" ha señalado en referencia a los "continuos anuncios de retrasos en la infraestructura".



También ha anunciado que preguntará en el Senado por los motivos que han llevado a este nuevo retraso en la finalización de las obras, el "tercero desde que gobierna Sánchez", y ha asegurado que el PP "seguirá reivindicando el AVE que necesitamos" para que la región pueda ser competitiva y atraer proyectos de inversión que generen riqueza y empleo.



Del mismo modo, Monago ha criticado que el ministro de Fomento pretenda "engatusarnos" con el estudio informativo del tramo Oropesa-Madrid, ya que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 no recoge "ni un duro" para el tramo castellano-manchego, que es fundamental para conectar Extremadura con la capital de España.



Por último, el líder del PP extremeño ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que sea "reivindicativo" con el Gobierno de España que "sólo tiene para Extremadura excusas, pero no inversiones" y "no mire para otro lado" como ha ocurrido recientemente con la cumbre hispano-lusa, en la que no hubo "ni un solo compromiso para Extremadura", ha sentenciado.