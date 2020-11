PSOE urge al PP que abandone su "posición de bloqueo" y coja el "camino de la moderación"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha invitado al PP a que coja el "camino de la moderación" y que abandone su "posición de bloqueo" tras anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2021.



Así se ha pronunciado en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, quien ha puesto de relevancia de que, mientras unos "priman el esfuerzo", su partido no entiende la "posición frentista" en la que vive instalado el PP de Monago.



"No se trata de elegir, se trata menos parafernalia mediática y más lealtad institucional. No se trata de que una mayoría parlamentaria diga sí a las cuentas, se trata de que haya una mayoría abrumadora que diga sí a una oportunidad de superar la crisis que nos interpela", ha asegurado.



En este sentido, Mateos ha celebrado el ánimo y la capacidad de sumarse al debate parlamentario en estas "circunstancias excepcionales" mostrado por Unidas por Extremadura y Ciudadanos de cara a la presentación de enmiendas parciales a las cuentas.



Frente a ello, y ante la presentación año tras año por parte del PP de enmiendas a la totalidad de las cuentas, el PSOE extremeño ha insistido en que Monago demuestra que "nunca tuvo proyecto de región" y que está "más ocupado de aprobar su examen de Génova que de resolver los problemas de los extremeños".



Mateos ha insistido en que las cuentas para 2021 tienen la misión de posibilitar la recuperación económica y social de Extremadura y responden a la apuesta del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de poner a las personas "en el centro de la política".



Por ello, ha insistido en que, frente a los "agoreros" y a los "negacionistas", los PGEx son la herramienta necesaria para "impulsar y acelerar" el cambio de modelo productivo y para contar con una economía más competitiva.



Además, ha recalcado que los presupuestos para el próximo ejercicio son "más necesarios que nunca", ya que ha reconocido que quedan meses duros de pandemia y es necesario blindar y proteger el estado de bienestar.



Asimismo, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura ha mostrado el orgullo de los socialistas con estos presupuestos porque invierten siete de cada diez euros en políticas sociales y darán forma a la hoja de ruta marcada por la Agenda para la Recuperación de Extremadura.



También ha expuesto que las cuentas reflejan su compromiso con la igualdad de género, momento en el que ha tenido palabras de recuerdo ante la próxima celebración del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.



Así ha recordado que la pandemia y el confinamiento agravaron las situaciones de maltrato hacia las mujeres, por lo que ha mandado un mensaje de "unidad y firmeza" contra esta lacra social en un momento en el que la "extrema derecha", ha dicho, dinamita esta lucha y sigue sin condenar este tipo de violencia.