Vergeles pide que la financiación Sanidad vuelva a ser finalista hasta 2 puntos más de PIB

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que la financiación de la Sanidad vuelva a ser "finalista" en España hasta que se logre alcanzar dos puntos más del PIB de lo que se está financiando en la misma en la actualidad.

Así, ha reconocido que se está "sobrefinanciados" en materia sanitaria como consecuencia de que en España en su momento se determinó por ley que dicha materia "no debía ser finalista", y ha abogado por ello por que se retome de nuevo ese carácter.

De este modo se ha pronunciado Vergeles en el turno final de su comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar a petición propia sobre la situación de la pandemia de la Covid-19 en la región, y durante la cual ha negado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) esté "desbordado".

Así, en respuesta a críticas vertidas por Unidas por Extremadura al respecto, ha incidido en que la ocupación de camas de agudos ayer se situaba en el 10 por ciento y la de UCI a un 25 por ciento.

Al mismo tiempo, ha reconocido que a la Junta le "preocupa" la situación hospitalaria que tienen en este momento las ciudades de Badajoz, Mérida y Plasencia, tras lo que ha defendido que para afrontar la situación están diseñados y en marcha los planes de contingencia que en su momento revisaron expertos.

También ha reconocido que el SES tiene "sobrecarga" en Atención Primaria, aunque ha destacado que están siendo aplicadas una batería de medidas para reducir esa "sobrecarga" e ir "incrementado de forma progresiva" la actividad presencial.

Finalmente, sobre críticas vertidas por la oposición relativas a quejas de los profesionales sanitarios en la región, Vergeles ha incidido en que desde su departamento se están "atendiendo" sus demandas.

"Estoy yendo a todas las áreas de salud, estoy escuchando a las juntas técnico-asistenciales de los hospitales, y a los coordinadores de Atención Primaria, mostrándoles mi empatía y mi agradecimiento. Me he sentado en la mesa sectorial. Estoy utilizando los órganos de representación de los profesionales y no creo que le haya dicho que no a ningún profesionales que haya solicitado cita para hablar conmigo o me haya llamado por teléfono para hablar conmigo", ha espetado.