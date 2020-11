Monago ve una "anomalía democrática" que Vara no comparezca en la Asamblea

Rd./Ep.

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha calificado de "anomalía democrática" que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no haya comparecido en la Asamblea para informar sobre la pandemia de coronavirus, a lo que el jefe del Ejecutivo regional ha replicado que no tiene "ningún problema" en hacerlo.



De esta forma se han pronunciado este jueves ambos dirigentes políticos durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular sobre por qué no ha comparecido el jefe del Ejecutivo extremeño para informar sobre la pandemia en Extremadura y las medidas adoptadas.



En la formulación de su pregunta, Monago ha aseverado que el comportamiento del presidente de la Junta, al negarse a comparecer con motivo del nuevo estado de alarma, “es una anomalía democrática”.

Así, el líder de los 'populares' extremeños le ha pedido a Vara que le tenga respeto al Parlamento regional, puesto que es la cámara que representa al pueblo extremeño y este tiene que saber que la autoridad delegada no quiere comparecer.

A su vez, Monago ha subrayado que el comportamiento de Vara en un estado de alarma, en plena pandemia y “con 1.000 muertos en Extremadura”, no contribuye precisamente al intento de recuperar la normalidad.

“Los extremeños nos piden diálogo”, ha recalcado el presidente Monago, quien también ha pedido al presidente de la Junta que “informe aquí y no se busque otro burladero”, porque estamos en un momento “para los líderes”, y para que estos lideren.

Igualmente, el líder del PP ha preguntado también a Vara si no considera extraño que comparezca hasta el presidente del Gobierno y él no lo haga en la comunidad autónoma, cuando el real decreto del 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma para contener los efectos de la propagación del coronavirus reza en su artículo 2 que en cada región la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad o ciudad con estatuto de autonomía.

“Esperábamos que compareciera la autoridad delegada y nuestra sorpresa fue que no fue así”, ha explicado Monago, al tiempo que ha rechazado que esa autoridad delegada delegase a su vez en el consejero para informar sobre la pandemia y las medidas adoptadas en Extremadura, algo que no se puede hacer ni tiene ningún amparo jurídico “por mucho que lo decida el consejo de gobierno de la Junta o quien quiera”.

Por último, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa, Monago ha pedido a Fernández Vara que haga una reflexión, ya que en nueve meses este sólo ha comparecido una sola vez en la Cámara regional, cuando en otras regiones como en Castilla y León, Galicia o Baleares sus presidentes ya lo han hecho hasta tres veces para hablar de la pandemia.

En esta línea, ha afeado a Vara que lejos de comparecer, y cuando estaba haciéndolo “el delegado de la autoridad delegada”, ni se quedó en el hemiciclo, ha sentenciado.



VARA NO TIENE "NINGÚN PROBLEMA" EN COMPARECER



Ante esta pregunta, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional ha decidido que sea el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, el que comparezca, y de esta forma "comparecerá en cada pleno un miembro del Gobierno que estimemos que es el más idóneo" para informar.



En cualquier caso, Fernández Vara ha señalado que "si en alguno de esos plenos procede que sea yo el que comparezca, no habrá por mi parte ningún problema", tras lo que ha reafirmado que "a estas alturas" de su vida política hace "todo menos postureo".



"Yo hago aquí lo que creo que hay que hacer", ha señalado Fernández Vara, quien ha explicado que a la hora de decidir se tienen en cuenta el rigor científico, el consenso político y la transparencia, tras lo que ha reafirmado que confía "mucho en el equipo que tengo al frente de esta pandemia en materia sanitaria".



En ese sentido, Vara ha instado a Monago a comparar la "transparencia" en los parlamentarios regionales sobre esta materia, tras lo que ha señalado que en Extremadura se ha creado una comisión sobre la Covid, han comparecido casi todos los miembros del Gobierno regional "en todos y cada uno de los ámbitos".



Por todo ello, el dirigente socialista extremeño ha reafirmado que "la realidad es que este Gobierno ha estado en todo momento abierto a dar explicaciones", y ha planteado a Monago si cree que la eficacia de un gobierno se mide en términos de tiempo de telediario", ha concluido.