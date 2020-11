Vergeles: "Ser muy restrictivo" en Puente Diciembre, "no asegura una mejor Navidad"

Ep

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido este miércoles que "ser muy restrictivo" en el próximo Puente de Diciembre, "no asegura una mejor Navidad" en cuanto a la situación del coronavirus se refiere.



Vergeles ha valorado que la declaración del estado de alarma en el país permite que las comunidades autónomas puedan "adoptar criterios que nos parece que puedan incidir en la incidencia" de la Covid-19.



En ese sentido, ha aclarado que lo que se ha planteado en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles es que se pongan en marcha "cuestiones que sean comunes a todas las comunidades autónomas", y es ahí donde las regiones deben ponerse de acuerdo para "remar juntos" en la lucha contra el coronavirus.

Así, lo ha indicado en una rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida, junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado por vía telemática.



Ante esta situación, Vergeles ha abogado por "ser honesto" en este tema, y ha reafirmado que se va a necesitar "el esfuerzo de toda la sociedad en el puente y en la Navidad, ya que la incidencia de la Covid-19 es "todavía preocupante", y además aún "no ha llegado el frío seco que le gusta al virus de la gripe y a otros virus que generan síntomas compatibles con la Covid-19".



Por este motivo "tenemos que estar preparados, y tienen que ser preparado nuestro sistema sanitario para ello", ha reafirmado el titular extremeño de Sanidad.



De cara a próximas actuaciones, el titular de Sanidad ha explicado que la recomendación de los técnicos es la de actuar sobre la movilidad también, pero "intentando controlar nuestras fuentes principales de contagio" que son las reuniones familiares y el ocio no controlado.



Respecto a la posibilidad de perimetrar un territorio grande, Vergeles ha considerado que "tiene sus dificultades" pues, "necesita muchos efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", que en el caso de Extremadura, en lugar de perimetrar la comunidad, esos efectivos se dedicaron a "controlar las medidas de control de aforo, la utilización de los equipos de protección individual y la limitación de la movilidad nocturna".



Sobre la experiencia en Extremadura sobre los cierres perimetrales, Vergeles ha destacado que "han servido mucho" en las localidades pequeñas, pero en el caso de un municipio más grande como el de Almendralejo, "en cierta medida no sirvió" por lo que hubo de tomar "otra serie de medidas para intentar controlar la incidencia".



Por este motivo, ha considerado que de acuerdo al "empirismo", no hay "ninguna medida en contrato que tenga una evidencia contrastada", ya que en ese caso todo el mundo la aplicaría "sin ningún tipo de duda".