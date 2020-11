Cs "mejorará" los PGEx 2021 porque hay que "colaborar" y "no cerrarse en el no por el no"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha afirmado que la formación naranja "mejorará" las cuentas regionales vía enmiendas porque hay que "colaborar" y "no cerrarse en el no por el no".

Así pues, el líder de la formación naranja en la región ha incidido en que lo que ahora requiere la sociedad es "responsabilidad" por parte de los grupos parlamentarios, y para ello es necesario colaborar "más ahora que la situación es tan grave y dramática" "y no cerrarse en el no por el no".

De este modo, el portavoz de la formación liberal ha asegurado que estudiará las cuentas "detenidamente" y trabajará en lo que "ahora requiere la sociedad", añadiendo que aunque son conscientes de que el PSOE tiene mayoría absoluta llevarán a cabo enmiendas para que "se recojan algunas necesidades que no estén reflejadas".

Asimismo, según informa en una nota de prensa Ciudadanos, Salazar ha mostrado su disposición para que los presupuestos de Extremadura salgan adelante con "el mayor apoyo posible", algo que ha afirmado está en la mano del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara porque, "si él quiere que las cuentas salgan con el apoyo de las demás formaciones" tendrán que ser unas cuentas que "también satisfagan al resto de formaciones".

Por otra parte, sobre los presupuestos nacionales, el coordinador de Cs Extremadura ha indicado que su partido ha presentado enmiendas "que no estaban contempladas" y "eran necesarias para afrontar esta situación con mayores certezas en Extremadura".

Así, ha manifestado que había "una inversión escasa" en algunas infraestructuras como la N-430 y por ello la formación naranja las ha enmendado "al igual que otra serie de partidas que consideramos que son buenas para Extremadura".

PLENO MONOGRÁFICO SOLICITADO POR EL PP

Finalmente, y sobre el pleno monográfico que ha pedido el PP para que Vara responda sobre la situación de la pandemia en la región, Salazar lo ha considerado como "positivo" para que "haya la mayor transparencia posible".

"Nosotros desde la comisión Covid hemos trasladado siempre de una manera responsable estas comparecencias y nos parece bien que sean públicas, que sean en sede parlamentaria y el presidente comparezca y que rinda cuentas a todos los extremeños y al resto de grupos de la oposición", ha concluido.