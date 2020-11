Unidas por Extremadura reclama a Vara que tome medidas frente a la pandemia

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que tome medidas "cuanto antes" frente a la pandemia y no se "esconda continuamente" en lo que se va a hacer a nivel estatal porque, como ha dicho, la "inacción no salva vidas".



De Miguel ha insistido en que tres semanas después de que se declarase el estado de alarma las cifras que dejan la Covid-19 en Extremadura, "lejos de mejorar, han empeorado".



Así, ha lamentado que la región supera la media nacional de casos por 100.000 habitantes y esto se junta a que la presión hospitalaria está "al límite", teniendo al Área de Salud de Badajoz como la que "peor se encuentra".



Por esta razón, ha dicho, su grupo no comprende la rueda de prensa ofrecida este pasado viernes por la Junta, el Ayuntamiento de Badajoz y la Delegación del Gobierno, en la que las tres administraciones parecían que iban de la mano pero hicieron una intervención "para reñir a la población y no para anunciar medida contundentes".



Esto, en su opinión, es un "poco incoherente", porque si se hace una rueda de prensa con estos datos "lo mínimo es plantear medidas importantes y contundentes", ya que, como ha sostenido este lunes en rueda de prensa, si no se hace hora se tendrá que hacer dentro de un mes.



"Si por economía están planteando las medidas más laxas de todo el país, entendemos que por economía se estará pensando en el mejor momento para el pequeño comercio y dentro de un mes, que será cuando tengan que plantear estas medidas, va a ser el peor momento de todo el año y va a tener unas consecuencias dramáticas en el pequeño comercio extremeño", ha afirmado Irene de Miguel.



Aún así, Unidas por Extremadura ha sostenido que "salvar la Navidad" no debería estar como una "prioridad" y sí debería ser prioritario que las familias se pudieran reunir sin tener que lamentar más fallecidos, para lo que hay que anteponer la salud pública, ha defendido.



AYUDAS PARA LOS SECTORES QUE PEOR LO ESTÁN PASANDO



En esta línea, De Miguel ha recalcado que no se pueden "dejar abandonados" a los sectores económicos que peor lo están pasando y ha insistido en que se deben establecer ayudas directas, además de "medidas contundentes" que vayan en la línea de salvaguardar la salud pública.



Por ello, este lunes, el Grupo Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta para apoyar al pequeño comercio, con el objetivo de que cuenten con plataformas online de comercialización, así como campañas que apuesten por el comercio de proximidad.



En este sentido, ha recordado que la pasada semana este mismo grupo presentó una propuesta para apoyar al sector de la hostelería, con ayudas directas para compensar los gastos o para pagar las cuotas de autónomo.



También, y a preguntas de los medios sobre la petición del PP de Extremadura de celebrar un pleno monográfico en la Asamblea para que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, informe sobre la situación de la pandemia de la Covid-19 en la comunidad, De Miguel ha incidido en que "todo lo que sea transparencia" a su grupo le parece "bien" y ha considerado "más que oportuno" que comparezca el presidente de la Junta.



De esta forma, ha indicado que no se entiende que en el momento de crisis sanitaria, económica y social "más importante" de la historia reciente, Fernández Vara "se escude" en el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.



"Creemos que es importante que dé la cara, no sé si bien en un pleno extraordinario o que comparezca por petición propia en el próximo pleno, creemos que sería una buena oportunidad para explicar por qué se están tomando estas medidas, por qué somos la comunidad autónoma, junto con Madrid, que está tomando las medidas más laxas del país", ha dicho.



SITUACIÓN DEL ALCALDE DE CASTUERA



Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura ha instado al PSOE de Extremadura a que cumpla con sus propios estatutos en relación a la situación del alcalde de Castuera (Badajoz), en los que se indica que con una sentencia, aunque no sea firme, un cargo público debe abandonar su puesto.



Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito ha condenado a tres años de prisión al actual alcalde de Castuera por los delitos contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral y lesiones causados en el arquitecto municipal.



"Creemos que ya va siendo hora de que el Partido Socialista deje de amparar, deje de proteger a los caciques en los pueblos, que utilizan su poder, que utilizan su puesto, su posición para saltarse las normas, para ensuciar la democracia, para al final complicar la convivencia en nuestros municipios", ha insistido.



Así, De Miguel ha aseverado que si el PSOE de Extremadura está a favor de la regeneración democrática debe acabar con estas prácticas y debe dejar de proteger a estas personas.



INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS



También, y sobre el inicio esta semana de la tramitación parlamentaria de los presupuestos tras ser aprobados por la Junta, Unidas por Extremadura ha trasladado su idea de "empujar por unas cuentas que se asemejen lo máximo posible" a las cuentas estatales.



En su opinión, los PGE son unas cuentas "de progreso, de inversión" y "de recuperar derechos perdidos", además de plantear un horizonte de modelo productivo imbricado en la transición ecológica.



Por ello, ha considerado que ese modelo de progreso debería impregnar las cuentas autonómicas, además de insistir en que su partido está abierto en sentarse con la Junta para plantear las enmiendas al proyecto de presupuesto.