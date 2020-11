Extremadura cambia protocolo para contactos estrechos: Les hará una PCR a los siete días

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha confirmado el cambio de protocolo que se está aplicando respecto a las pruebas PCR que se practican a las personas que son consideradas un contacto estrecho de un positivo en coronavirus.



De esta forma, en lugar de las dos pruebas que se han venido realizando en la comunidad, una al inicio del periodo de aislamiento tras ser declarado contacto estrecho, y la otra al final para recibir el alta, a partir de ahora solo se hará una prueba a los siete días. Durante este periodo, al igual que antes, permanecerá en aislamiento domiciliario bajo vigilancia epidemiológica.



Con este nuevo protocolo, si diera negativo en la prueba, recibirá el alta automáticamente a los diez días de aislamiento, es decir, tres días después de la prueba, en caso de no desarrollar síntomas.



En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado este viernes en Mérida, Vergeles ha señalado que el Ministerio de Sanidad ya no establece en su protocolo la realización de ninguna PCR "ni al inicio ni al final", sino que se hace un aislamiento de diez días bajo vigilancia epidemiológica si no desarrolla síntomas.



En Extremadura, ha aclarado Vergeles, se han venido realizando "con las mayores garantías posibles" una prueba PCR al inicio de haber declarado el caso como un contacto estrecho, y también otra para dar el alta epidemiológica.



A partir de ahora se irá aplicando de forma progresiva en todas las áreas de salud este nuevo protocolo por el que se realiza una PCR a la persona considerada un contacto estrecho a los siete días.



Esta fecha se debe a que a los siete días se ha pasado el "periodo ventana" que evita falsos negativos y porque, al estar cerca de los diez días, en caso de dar negativo "permite dar el alta epidemiológica con total tranquilidad". Se trata, ha subrayado Vergeles, de una decisión acordada por los técnicos del Servicio Extremeño de Salud.



En todo caso, ha explicado que existe entre los técnicos una controversia con respecto al momento en el que un negativo de esta PCR a los siete días puede recibir el alta, pues algunos creen que puede producirse en ese mismo momento y otros que es mejor esperar a los diez días, opción por la que ha apostado la Sanidad extremeña.