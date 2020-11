El madrileño Roberto Yela gana el Premio Novela Corta de la Diputación de Cáceres

El psicólogo madrileño Roberto Yela ha resultado ganador, con su primera novela titulada 'El tren del oeste', del Premio de Novela Corta de la Diputación de Cáceres -dotado con 9.000 euros y la publicación de la obra- que este año debido a la situación de pandemia no ha podido fallarse en el transcurso de una gala literaria como viene siendo habitual.



Además, el extremeño Santos Domínguez, ha ganado el Premio de Poesía; el andaluz Joaquín Correa, el de Cuentos; los periodistas afincados en Cáceres Francisco Bonilla y Juan Antonio Barroso, el Dionisio Acedo de Periodismo, y los premios de Microrrelatos se han repartido entre varios institutos de Cáceres y otras provincias.



Así pues, los fallos de los Premios de Novela Corta, Poesía Flor de Jara, Cuentos Ciudad de Coria, Microrrelatos El Brocense y Dionisio Acedo de Periodismo, se han llevado a cabo a través de reuniones virtuales de los distintos jurados, que han deliberado y votado las distintas obras presentadas, llegadas de toda España y de distintos países europeos e hispanoamericanos.



Tras unas palabras del presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, a través de un vídeo, los presidentes de los jurados han ido dando a conocer los galardonados en esta convocatoria, a la que la institución provincial ha destinado un total de 30.000 euros en premios. Carlos Carlos ha agradecido la gran participación, ya que este año se han recibido en torno a las 3.000 obras en sus distintas categorías.



Y es que, "con convocatorias como ésta y con proyectos ya consagrados y otros nuevos, desde la Diputación de Cáceres seguiremos trabajando por la cultura, potenciando la cultura en todos los rincones y haciendo de ella un motor de desarrollo territorial", ha señalado el presidente en funciones.



A continuación, los presidentes de los jurados han ido desvelando los nombres de los galardonados, como la escritora Luz Gabás, que ha dado a conocer el nombre del madrileño Roberto Yela, quien con su obra titulada 'El tren del oeste', ha sido el ganador del XLV Premio Novela Corta, dotado con 9.000 euros. Una primera novela de este psicólogo de profesión, de la que se ha valorado "la originalidad de una ficción basada en hechos reales, con un enfoque distinto, una estructura trabajada, unos personajes bien definidos y un buen ritmo narrativo".



En esta edición, han concurrido a este premio un total de 930 novelas procedentes de España, Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Méjico, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.



UN POEMARIO PROFUNDO



En cuanto al XXIII Premio de Poesía Joven 'Flor de Jara', entre un total de 1.263 trabajos presentados, el jurado, presidido por el poeta Jaime Siles, ha otorgado el premio al extremeño Santos Domínguez, por su obra titulada 'Regulación del sueño', por el que se embolsará 6.000 euros.



Se trata de un poemario que el jurado ha calificado de "redondo, culto, profundo, maravillosamente bien escrito, con poemas ceñidos no demasiado largos, más próximos al epigrama que a la elegía, en el que las descripciones de la naturaleza son muy precisas y van unidas a una reflexión muy condensada que corresponde a la cosmovisión de su autor".



Además, Siles ha destacado el aumento del número de obras que han concurrido, "lo que habla del prestigio de este premio tanto en España como en Europa e Hispanoamérica", ya que se han recibido de España, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Méjico, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.



El ganador del XXX Premio de Cuentos Ciudad de Coria, dotado con 3.00 euros, ha sido desvelado por el escritor placentino Juan Ramón Santos, y ha recaído en el onubense Joaquín Correo por su obra 'Llamadas a cobro revertido"' De un total de 454 trabajos presentados, se ha optado por este volumen de cuentos "redondo, muy bien escrito, de gran calidad y que presenta un carácter unitario al tener un hilo conductor que trata sobre la ausencia, la pérdida, pero también sobre la posibilidad de segundas oportunidades desde la perspectiva de la fantasía y una mirada cargada de ternura", ha apuntado Santos.



En este caso, las obras que han concurrido proceden de España, Alemania, Argentina, Canadá, chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia Guatemala, Israel, Italia, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



Respecto al XL Premio de Periodismo Dionisio Acedo, cuya presidenta del Jurado ha sido la periodista Nieves Concostrina, los trabajos presentados han llegado de Madrid, Cáceres y Ciudad Real, teniendo en cuenta que los trabajos presentados, que han tenido que ser publicados o emitidos, deben versar sobre la actualidad y la vida extremeña en alguno de sus aspectos, de ahí que la procedencia sea mucho más limitada.



EL PREMIO DE PERIODISMO ESCRITO QUEDA DESIERTO



En esta edición, el jurado ha decidido dejar desierto la categoría de Periodismo escrito, por considerar que los trabajos presentados no se ajustaban a los objetivos que el premio persigue, mientras que en la categoría de medios audiovisuales, el premio ha recaído en el reportaje emitido en Radio 5 todo Noticias, titulado 'Dos países, un puente', cuyos autores son Francisco Bonilla y Juan Antonio Barroso, de RNE.



Este galardón está dotado con 6.000 euros, repartidos entre cada una de las dos categorías, de manera que a prensa escrita se destinan 3.000 euros y a audiovisual otros 3.000.



Por último, los ganadores de la décimo sexta edición de Microrrelatos El Brocense han sido dados a conocer por la presidenta del Jurado, la editora y escritora María José Gómez Benito. Los ganadores se llevan 1.000 euros, y los accésit están dotados con 500 euros cada uno, la misma cantidad que se otorga al profesor tutor de los dos trabajos ganadores.



En Educación Secundaria, el premio ha recaído en el microrrelato 'Adolescencia', de Ximena Sotillo, del IES Don Juan Manuel de Cifuentes (Guadalajara), con el aval del profesor José Manuel Rubio Iniesta. El Jurado ha destacado "la descarnada personificación de la adolescencia y su capacidad para plasmar el contraste entre la duda y la determinación, y todo ello narrado con una cándida sencillez".



Y el premio en Bachillerato ha sido para la obra 'Yo, artista', de María Humanes, del Colegio Buen Pastor de Sevilla, y el aval de la profesora Mariló Flores. Una obra de la que se ha destacado "su concepción sin adornos del arte y del artista y una magistral capacidad para mantener la tensión narrativa".



Los tres accésit de Bachillerato han recaído en el IES Hernández Pacheco de Cáceres, concretamente en Alberto Daniel Pérez por 'Ecos Eternos'; Ana Pérez por 'Acuarela', y Ana Moreno por 'Semper Fidelis', los tres trabajos avalados por la profesora Pilar Galán.



Por otra parte, los tres accésit de Secundaria han sido para Sheila Jiménez, del IES Norba Caesarina de Cáceres, por '1485-1486', avalado por el profesor Francisco Javier Jiménez; Belén Pérez, del IES Diego Torrente Pérez de San Clemente (Cuenca), 'Miedo', avalado por la profesora Inés Barba, y Lucía Ramos del IES Escultor Juan de Villanueva, de Pola de Siero (Asturias), por el microrrelato 'En mi honor', avalado por la profesora Esther Fonseca.