UCI de Mérida y Plasencia son las que tienen más presión y SES activa Plan de Contingencia

Ep/Rd

El Servicio Extremeño de Salud ha activado el plan de contingencia para hacer frente de la mejor forma a la incidencia del coronavirus en la región y las UCI de los hospitales de Mérida y Plasencia son las que tienen más presión.



Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, indicando que, en los hospitales de Badajoz y Mérida, se está habilitando el plan de contingencia tanto en camas de UCI como con respecto al resto del SES y ya se está en alerta por si se hubiera que hacer contrataciones y abrir el Hospital Nuestra Señora de la Montaña para albergar a enfermos Covid.



Sobre la actividad, el consejero extremeño ha recalcado que, de momento, no se está suspendiendo salvo puntualmente en algunos centros pero, se debe tener ya en marcha todo el plan de contingencia con el que se puede llegar a las más de 3.700 camas de hospitalizaciones de agudos y a las cerca de 200 camas UCI por si se necesitasen en los próximos días.



Vergeles ha apuntado que aproximadamente a los cinco días de un pico de contagio se produce un incremento en el numero de ingresos hospitalarios y en UCI y aunque, Extremadura está por debajo de la media nacional en la ocupación de ambos tipos de cama, eso no significa que "no se tenga todo preparado por si se necesita".



No obstante, José María Vergeles ha indicado que, en este contexto, se han dado cuestiones "puntuales", como la suspensión de una parte de la actividad programada de cirugía en el Hospital de Llerena por un incremento de ingresados en dicho centro y también una afectación de la unidad de nefrología del Área de Zafra que "probablemente" habrá que, para mantener el nivel de diálisis, concertar servicios con la sanidad privada.

Y, el Vicepresidente Segundo ha afirmado que, "en cualquier caso, el Servicio Extremeño de Salud está preparado para este tipo de contingencias".