El PSOE en el Congreso ve "suficientes" las consignaciones para Extremadura en PGE 2021

La diputada del PSOE en el Congreso por la provincia de Cáceres Belén Fernández ha considerado que las consignaciones para Extremadura dentro de los Presupuestos del Estado (PGE) para 2021 son "suficientes" para iniciar el proceso de modernización de la economía que la región "necesita", teniendo en cuenta las "circunstancias extraordinarias" que vive el país por la Covid-19, aunque reconoce que "obviamente" se requiere una "continuidad" en los apoyos en años venideros.



Así, tras recalcar que los de 2021 son unos presupuestos "excepcionales en la historia" de las cuentas estatales para Extremadura, al situar a la región como la tercera por inversión por habitante, ha tachado de "extraordinarias" las cantidades que se contemplan en las mismas para la comunidad.



"Claro que nos parecen una cantidades extraordinarias, unas cantidades que celebramos...", ha espetado Fernández, quien ha destacado que son "suficientes" para iniciar el proceso de modernización que "necesita" la economía de Extremadura, aunque "obviamente tiene que tener una continuidad". "Pero en el momento en el que estamos y dadas las circunstancias extraordinarias valoramos muy positivamente las cantidades consignadas en los PGE para Extremadura", ha incidido en rueda de prensa este martes en Mérida.



De este modo, ha defendido que los PGE son "realistas" y con "compromisos de inversiones que se van a ejecutar en la legislatura", frente a las partidas "infladas históricamente y que no se ejecutaban" con otros gobiernos del PP; y ha considerado que las cuentas no pueden ser rechazadas en el Congreso "por coherencia, por sensatez, por responsabilidad y porque debe primar ahora más que nunca el interés general".



En esta misma línea, el diputado del PSOE por la provincia de Badajoz Valentín García ha ahondado en la "diferencia de comportamiento" con Extremadura tanto de apoyo político como presupuestario entre el Gobierno del PSOE y el del PP, a través de unos PGE 2021 que "vienen a hacer una apuesta decidida de país para apoyar a las empresas, los trabajadores, los autónomos y a las familias", y "significan para Extremadura un compromiso como nunca antes había tenido ningún otro Gobierno con la región y con las inversiones que la región necesita".



Al respecto, García ha recalcado que los PGE 2021 "buscan fundamentalmente el mantenimiento del empleo y la transformación del tejido productivo".



Al mismo tiempo, ha defendido que los PGE 2021 son "unos presupuestos de país, generan crecimiento y sobre todo distribuyen solidaridad", a diferencia de lo que según ha dicho hacía el PP en otras crisis; y ha recalcado que las cuentas estatales son las que "precisamente necesita España para esta situación de crisis, situando a las personas en el centro de la acción política y presupuestaria, situando a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores como principales destinatarios de la ayuda del Gobierno a través directamente de acciones y políticas del Gobierno o a través de las CCAA".



"Nunca antes las CCAA tuvieron tanto apoyo del Gobierno central para abordar una situación de crisis", ha espetado García, quien ha subrayado en este sentido que Extremadura concretamente recibirá 3.181 millones de euros de financiación autonómica, así como que se beneficiará de que el Gobierno central vaya a sufragar la "mitad" del déficit, lo que supone --ha explicado-- "más de 200 millones adicionales respecto a lo que en años anteriores tenía de financiación la comunidad autónoma".



De igual manera, ha subrayado que "las inversiones no dejan de existir" en los PGE aunque éstos se centren en las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias; de tal forma que se mantiene el "compromiso" del Gobierno con el ferrocarril extremeño.



"Seguimos cumpliendo los compromisos. Cada semana hay alguna licitación en algún tramo de la línea", ha incidido, al tiempo que ha resaltado también el "compromiso" del Gobierno central con el ferrocarril convencional en Extremadura. "Es muy importante para la provincia de Badajoz la línea con Ciudad Real y la línea con Huelva, que van a tener más de 40 millones de inversión para restaurar las infraestructuras", ha subrayado.



En la misma línea, como muestra también del "compromiso político" del Gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura ha destacado la declaración de interés general del Regadío de Tierra de Barros.



JUSTICIA FISCAL



Al mismo tiempo, la diputada socialista Belén Fernández ha defendido que los PGE 2021 son "los más ambiciosos de la historia" de España y "avanzan en la modernización" del tejido productivo y en un modelo socioeconómico y de "justicia fiscal".



En este sentido, ha recalcado que las cuentas nacionales de 2021 son las "más importantes" para la "historia" de Extremadura, que se sitúa en las mismas como la tercera comunidad que más inversión por habitante recibe, y son además "realistas", de tal forma que "todo lo que aparecen" en las mismas son compromisos que se van a poder materializar en "esta legislatura".



En la misma línea, los PGE 2021 son los "canalizadores" de los fondos europeos, que permitirán "iniciar el proceso de reforma, modernización y recuperación de la crisis sanitaria y económica", ha resaltado la diputada socialista, quien ha subrayado que dichas cuentas estatales "también presentan una fiscalidad ajustada a los principios de progresividad y justicia fiscal" pero sin que "en ningún caso" la reforma fiscal vaya a incidir "ni en las clases medias y trabajadoras ni en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".



PROYECTOS EN CÁCERES



Por otra parte, Belén Fernández también ha tratado de "aclarar" algunas "dudas" que según ha recordado han surgido sobre proyectos contemplados en los PGE 2021 para la provincia de Cáceres.



Así, sobre la autovía Cáceres-Badajoz, ha incidido en que en 2021 "se pone en marcha la primera fase por ser éste un proyecto que se encuentra actualizado y porque deben iniciarse las actuaciones para que no caduque la declaración de impacto ambiental".



Asimismo, sobre la mejora del abastecimiento de agua de la ciudad de Cáceres y su entorno, ha subrayado que la partida "se arrastra" desde el proyecto de Portaje, aunque ahora "las cantidades serán destinadas a la alternativa que se ha estado trabajando con la CHT y el Ayuntamiento de Cáceres que pasa por el trasvase desde el embalse de Alcántara que utiliza parte de la conducción de Portaje".



Al respecto, Fernández ha apuntado que "en este momento ya se está tramitando la licitación de la redacción del proyecto", de tal forma que ya se podrá "tener definitivamente una solución que en años pasados nunca llegaba".



Por otra parte, sobre el convenio de la Junta y el Ayuntamiento de Plasencia para adecuar las avenidas Martín Palomino y de España en dicha localidad cacereña, ha indicado que su grupo está trabajando en una enmienda que "dará todas las certezas acerca de la ejecución del proyecto".



De igual modo, sobre la reforma del Museo de Cáceres, la diputada socialista ha explicado que actualmente se está "pendiente" de que el equipo de redacción modifique una serie de detalles en algunos planos que estaban pendientes de cambios, así como que el Ayuntamiento de Cáceres "ya tiene adelantados todos los trámites para poder adjudicar las licencias de manera inmediata"; y ha añadido que los 50.000 euros que se consigan para el proyecto en los PGE 2021 "garantizan que se inicie el proceso de licitación del contrato de obras", y que una vez adjudicado "continuará con las cantidades que están consignadas y presupuestadas en la gerencia de presupuestos del ministerio".



También, ha calificado de una "magnífica noticia" el proyecto del Centro Tecnológico de Energías Renovables que, con una inversión de 34,5 millones de euros, se ubicará en un enclave aún por determinar en Cáceres.