Monago: "PP es un partido centrado con un líder como Casado, preparado para gobernar"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha puesto en valor la "magnífica intervención" del presidente nacional, Pablo Casado, durante el debate en la moción de censura en el día de ayer y que ha resumido con un mensaje que le ha enviado un simpatizante en el que aseguraba "sentirse muy feliz de pertenecer al PP".

Monago ha señalado que dicho sentimiento refleja el sentir de una inmensa mayoría de ciudadanos de este país, al tiempo que ha señalado las decenas de llamadas que están registrando las sedes del PP de "gente que se quiere afiliar tras recuperar la ilusión en el centro derecha".

Asimismo, ha expuesto que el Partido Popular es un partido "centrado, de gobierno, que cuenta con un líder como Pablo Casado, dispuesto y preparado para gobernar este país" y ha recordado que el PP lleva mucho tiempo hablando de propuestas para mejorar los problemas de la sociedad española, tales como la alternativa a la reforma educativa, la ley antiokupación, un plan de choque económico, un pacto de estado en materia sanitaria o de pensiones.

Junto con ello, ha puesto en valor que, aunque a veces las propuestas no resuenan tanto como una moción de censura, el PP va a seguir proponiendo alternativas a los problemas de los ciudadanos porque están preocupados por una crisis económica muy importante, unida a una crisis sanitaria, que no se solucionan con "un encadenamiento de ocurrencias que duran unos segundos".

Monago ha calificado la moción de censura como una "tenaza" que pretendían el partido que lo presentaba y el PSOE pero que, tal y como dijo ayer Casado, "la derecha que más le gusta a la izquierda perdió ayer la moción de censura".

Por ello, ha sentenciado que "no se gobierna con una moción sino ganando elecciones" y ha puesto en valor que el PP no quiere una España "a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, de ira y de miedo" porque "bastante miedo tienen ya los españoles a perder el empleo o a contagiarse del virus".

También ha destacado que el PP es un partido europeísta frente a un discurso antieuropeísta que mostró Vox en la moción de censura y ha mostrado la importancia de Europa para una comunidad como Extremadura, recordando que "no hay un hospital, un centro de salud, una escuela, camino, carretera o vía férrea que no lleve el sello de Europa", así como, "los agricultores y ganaderos miran siempre a Europa" por lo que "si hay formaciones políticas que no quieren a Europa, los extremeños les tienen que dar la espalda".

Sobre la conferencia de presidentes autonómicos del próximo lunes, Monago ha remarcado su importancia para Extremadura porque, tal y como ha recordado, el gobierno de España ya ha comprometido 10.000 millones de fondos europeos y "Vara debe preguntarle a Sánchez cuánto viene a Extremadura".

Así, le ha exigido que "por una vez, sea reivindicativo con Sánchez", porque "es el dinero de todos los extremeños" por lo que "Vara no debe temer a Sánchez sino exigirlo por las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma".