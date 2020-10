Rd./Ep.

La Junta de Extremadura mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas para el futuro reequilibrio de las finanzas públicas, una vez superada la actual situación económica y social, tras la suspensión de las reglas fiscales durante los ejercicios de 2020 y 2021.

Así lo ha defendido este jueves la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 5 de octubre.

En concreto, la activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y 2021, según ha explicado, es una "medida extraordinaria" de la Unión Europea para proporcionar la flexibilidad requerida en los presupuestos nacionales.

A su vez, el Gobierno de la nación, en el contexto de la directriz marcada por Bruselas, ha recurrido al artículo 3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aprobar la senda de estabilidad vigente.

En su lugar, según ha proseguido Blanco-Morales, ha establecido unas tasas de referencia para que las Comunidades Autónomas elaboremos nuestras cuentas regionales para 2021 (0´2% en 2020 y 2´2% en 2021), sin obviar el rigor presupuestario.

Por ello, la vicepresidenta primera ha resaltado el compromiso del Gobierno de España y de las instituciones de la Unión Europea "ante la situación a la que nos enfrentamos por una crisis sanitaria que aún no ha culminado", ya que, en virtud de estas decisiones, "Extremadura podrá mantener el mismo nivel de gasto del actual ejercicio en 2021", a pesar de que la aplicación estricta del mismo sistema implicaría una reducción de los ingresos respecto del año 2020.

Igualmente, la titular extremeña de Hacienda ha destacado que estas acciones dotan de un mayor margen a la Administración regional a través de políticas de protección para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, ofrecer apoyo a empresas y ciudadanos y sentar las bases de la recuperación.

EXTREMADURA RECIBIRÁ 3.661 MILLONES EN 2021

Concretamente, la Comunidad recibirá un total de 3.661 millones de euros en 2021, de los cuales 3.095´9 millones de euros corresponderán a las entregas a cuentas y 125´4 millones de euros, a la liquidación de 2019.

Asimismo, y como medida para paliar la caída de la recaudación, el Gobierno de la nación asumirá el 1´1% del déficit, el 50% de la tasa de referencia para 2021, y lo traducirá en transferencias directas, concepto por el cual Extremadura recibirá 239 millones de euros.

El 1´1 por ciento restante, que supone 208 millones de euros, se financiará a través de los mecanismos de financiación del Estado, el Fondo de Liquidación Autonómico o el Fondo de Facilidad Financiera, según informa la Junta en una nota de prensa.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Blanco-Morales ha remarcado que la prioridad del Ejecutivo extremeño es "preservar la vida y la salud de los extremeños y minimizar el impacto social y económico de la pandemia en la región, para lo que trabajamos de forma intensa, junto con los agentes sociales y económicos de la región, en la puesta en marcha de la Agenda para la Reactivación Económica de Extremadura".

En este contexto, serán "de vital importancia" las ayudas que la Unión Europea pondrá a disposición de los Estados miembros a través de la flexibilización de los reglamentos de los programas del periodo 2014-2020 y el Plan de Recuperación o Next Generation.

Finalmente, y a la espera de que se celebre el próximo lunes la Conferencia de Presidentes que abordará la gestión de los fondos europeos, el Ministerio de Hacienda avanzó que el Plan de Recuperación de la Unión Europea permitirá a España contar con casi 60.000 millones de euros de transferencias directas.

Y que, a través de la iniciativa REACT-EU, las Comunidades Autónomas gestionarán 10.000 millones en dos anualidades: 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022.

No obstante, Blanco-Morales ha advertido de que hay que tener en cuenta que aún cuando la asignación de estos fondos no está territorializada, el Gobierno de la Nación aseguró que las Comunidades Autónomas estarán plenamente involucradas en la gestión de estos fondos.



EL PP, PREOCUPADO POR LA DEUDA



Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha reclamado a la consejera del ramo que presente cuanto antes los presupuestos de la comunidad para el año próximo, porque tras la información facilitada a las CCAA por el ministerio "tiene más información que nunca" sobre las partidas que recibirá procedentes del Estado.



Asimismo, ha señalado que con la suspensión de las reglas fiscales a la Junta "le ha venido Dios a ver" por la "nefasta situación" en la que se encontraban las cuentas extremeñas ya antes de la pandemia, con el tercer déficit más alto del conjunto de las comunidades autónomas en 2019, que ha cifrado en unos 250 millones de euros.



Por tanto, considera que estos acuerdos tendrán una "grave consecuencia" para el futuro de los extremeños, ya que permiten mantener el nivel de las transferencias "a costa de aumentar la deuda".



Una deuda pública de la comunidad que ha crecido un 26,9% desde 2015, según Hernández Carrón, hasta los 1.320 millones de euros, que suponen el 25,2 por ciento del PIB regional. "A los extremeños que les cojan confesados", ha señalado el diputado 'popular' ante la suspensión de las reglas fiscales.



Asimismo, le ha preguntado si el mantenimiento de las transferencias supondrá también "el mismo nivel de recorte", y en este sentido ha recordado compromisos pendientes como la subida del 2 por ciento salarial a los empleados públicos, la aplicación de la carrera profesional, la reducción del 50% de plan de empleo de experiencia o la supresión de las ayudas a los colectivos juveniles.



Con todo, ha subrayado que el "mayor recorte" en la gestión del gobierno socialista se encuentra en la inejecución de los presupuestos, si bien la vicepresidenta le ha replicado que es necesario esperar a la finalización del año para conocer el balance definitivo.



NO PERDER EL TREN DE EUROPA



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha considerado que el compromiso de mantener el nivel de gasto de 2020 en 2021 "se queda corto", en tanto que también se ha aprobado un incremento del techo de gasto que se corresponde con la anualidad de los fondos europeos que no hay que devolver.



En este sentido, ha señalado que Extremadura necesita ponerse ya en marcha para desarrollar los proyectos de la iniciativa comunitaria REACT-EU para "levantar la economía", si bien Blanco-Morales le ha recordado que este programa se encuentra aún pendiente de concreción, para lo cual la próxima semana se celebrará una Conferencia de Presidentes a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para abordar la gestión de los fondos europeos de recuperación.



El diputado de la formación naranja considera que los poderes públicos tienen la obligación de que "este tren no se marche sin nosotros", motivo por el que ha reclamado unos "buenos presupestos", que se centren en la lucha contra la pandemia y que mantenga el "mismo nivel" de atención a "paliar los efectos sociales y económicas" provocados por la crisis sanitaria.



En ese sentido, ha reclamado ayudas a pequeños empresarios y autónomos con el fin de mantener el empleo, así como incentivos fiscales o la reducción de trámites, la modernización del tejido empresarial, entre otras medidas. "Tenemos tanto que hacer que nos tenemos que poner en marcha ya", ha remarcado.



SUPERAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, ha mostrado su preocupación por la insistencia de Blanco-Morales a la hora de remarcar el compromiso del Ejecutivo regional con la estabilidad presupuestaria a pesar de la suspensión de las reglas fiscales.



En este sentido, ha recordado los último indicadores de población en riesgo de pobreza y exclusión social de Extremadura que en su opinión son consecuencia de las "políticas de austeridad", y asimismo ha abogado por aumentar los impuestos "a los que más tienen" para procurar una redistribución de la riqueza.



Finalmente, el diputado socialista Jorge Amado considera una "magnífica noticia para Extremadura la suspensión de las reglas fiscales que "pone a las personas en el centro de las prioridades" y permite "actuar con justicia en tiempos de crisis", frente a la fórmula del anterior gobierno del PP que "cargó toda la responsabilidad en las personas e instituciones más vulnerables".