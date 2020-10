La reforma del CGPJ enfrenta a Vara y Monago en el Pleno de la Asamblea

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sostenido este jueves que el adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales deben tener “el máximo de legitimidad posible”.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la polémica generada en torno a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), definida como una “patada a la Constitución” por el líder de los ‘populares’ extremeños, José Antonio Monago.

En la formulación de su pregunta, el también presidente del Grupo Parlamentario Popular ha considerado que ante la reforma del CGPJ "el problema" es del Gobierno "que no encuentra el consenso", y por tanto "como no se logra tres quintos se hace con mayoría absoluta", tras lo que preguntado "por qué esas prisas en la reforma, y por qué esa patada a la Constitución".

"Ustedes se ponen de acuerdo con sus socios comunistas, y resulta que vamos a tener el órgano de gobierno de los jueces para los próximos cinco años, dictado por una minoría del espectro político español", ha alertado Monago, quien ha reafirmado que "si no se llega al acuerdo de los tres quintos, uno no se levanta de la mesa hasta que no se pongan de acuerdo las fuerzas políticas para que haya un amplio consenso".

Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha alertado de que de esta forma "se abandona la senda de un país democrático para ir caminando hacia un país que se parece a Venezuela, que es el control de los jueces", frente a lo que ha pedido a Vara que "se haga oír, en respeto de la Constitución y de la independencia del poder judicial", ha dicho.

VARA RESPONDE

Ante estas palabras, el máximo mandatario extremeño ha definido el adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales como “aquel que nos permite poder vivir sabiendo que en España se cumple la Constitución o aquel que es el órgano de Gobierno de los jueces”.

De este modo, a su entender, “cuanto más amplia sean las mayorías que se conformen para tomar las decisiones, mejor”, según informa la Junta en una nota de prensa.

Y es que, según sus palabras, eso “será bueno para la Constitución, bueno para el poder judicial y bueno para la democracia”, ha concluido.