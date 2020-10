El PSOE extremeño pide al PP que "se aleje de circo y el espectáculo de la ultraderecha"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha instado al PP presidido por Pablo Casado que "se aleje del circo y del espectáculo de la ultraderecha", y que abogue por la moderación como vehículo de colaboración con el Gobierno en un momento crítico e inédito" como el actual.



De esta forma se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que señalado que el PP "aún no ha manifestado cuál va a ser su posición respecto de la moción de censura" que ha presentado VOX, que se debate esta semana, y que a su juicio solo "busca embarrar la situación política justo en medio de la ola de la pandemia".



Por eso, Mateos ha llamado al PP a "abandonar su posición frentista", ya que en la situación actual, los políticos y los partidos debemos estar para resolver los problemas de los ciudadanos",



"El PP debe aceptar el resultado de las urnas", y también debe "buscar la moderación como vehículo de colaboración con el Gobierno en un momento crítico e inédito" como el actual, ha resaltado la dirigente socialista, quien ha instado al PP a que "coja el camino de la moderación, a que abandone esa deriva radical y su posición de bloqueo".



Y es que, en la situación de crisis sanitaria actual, "no es tiempo de provocaciones ni es tiempo de divisiones, sino que es tiempo de diálogo, de colaboración y de moderación", con el objetivo de "dar estabilidad y tranquilidad a los ciudadanos de este país".



LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD



Por otra parte, Marisol Mateos ha valorado en su intervención que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha elaborado un informe en el que se pone de manifiesto que Extremadura fue la comunidad autónoma que mejor gestión la primera ola de la pandemia.



Ante esta situación, la secretaria de Organización del PSOE extremeño ha reafirmado la importancia de contar con una sanidad pública, en la que ha abogado por "corresponsabilidad", máxime en la situación actual de segunda ola de pandemia de coronavirus, en la que "la situación es inestable y muy frágil".



Por esto, Mateos ha realizado un llamamiento a la sociedad porque "aún quedan meses muy duros por delante, y de mucho esfuerzo, no solo de los profesionales" sino de todos los ciudadanos, por lo que ha apelado a la "responsabilidad individual" para guardar las distancias de seguridad, en el uso de las mascarillas, en la reducción de la movilidad o para respetar las normas sanitarias.



Una responsabilidad individual que se debe ir encaminada a "evitar contagios, reducir la transmisión, y con ello, salvar vidas", ante lo que Marisol Mateos ha añadido que "sin salud, no hay economía, y ni los políticos ni la sociedad, podemos solos".



"ESTAR A LA ALTURA"



Ante esta situación de crisis actual "los gobiernos tienen que estar a la altura y tienen que dar respuesta", y en ese sentido, la secretaria de Organización del PSOE extremeño ha celebrado el abono, por parte de la Junta de Extremadura, del 70 por ciento del anticipo del pago básico de la PAC.



Un pago que se realizó a más de 33.000 agricultores extremeños, y que "en las siguientes semanas llegará hasta casi 40.000 agricultores por el pago verde y el pago de las ayudas al sector del tomate", ha valorado Mateos, quien ha resaltado que se alcanzarán los 250 millones.



Con estas ayudas, la Junta de Extremadura "dará liquidez a un sector estratégico, como lo es el agroganadero en la comunidad autónoma", y que "durante todo este año de pandemia ha estado haciendo todo lo posible para el abastecimiento de los alimentos", ha resaltado Mateos, quien ha destacado esto supone "un ejemplo de lo que deben hacer los gobiernos".



Finalmente, Mateos ha resaltado que el PSOE de Extremadura se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama este 19 de octubre, y ha mostrado su "firme compromiso en el impulso de la investigación" de esta enfermedad, que afectará a una de cada ocho mujeres.