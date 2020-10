Villanueva del Fresno y las zonas de salud de Villanueva de la Vera y Hoyos serán aisladas

Ep.

La Junta de Extremadura ha acordado --a la espera de ratificación judicial-- el aislamiento perimetral y medidas de reducción de aforos en la localidad pacense de Villanueva del Fresno ante la incidencia de Covid-19 que acumula.



Al mismo tiempo, y por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo autonómico adopta decisiones siguiendo el mapa sanitario y no el administrativo, de tal manera que la zona de salud de Villanueva de la Vera y la de Hoyos --ambas en la provincia de Cáceres-- sufrirán también aislamiento perimetral ante el incremento "abrupto" en las tasas de incidencia de Covid-19.



De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de este viernes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha señalado que el cierre perimetral en Villanueva del Fresno y las zonas sanitarias de Villanueva de la Vera y Hoyos intenta "frenar la movilidad".



Al mismo tiempo, también ha avanzado que la Junta ha decidido igualmente la adopción de medidas de reducción de aforos, pero sin aislamiento perimetral, en las localidades de Fuente de Cantos, Hornachos y Alcuéscar.



Así, se acuerda el aislamiento perimetral y medidas de reducción de los aforos en Villanueva del Fresno, que afectarán a 3.397 personas, porque en los últimos 14 días la incidencia acumulada de Covid-19 en el municipio está cercana a los 600 casos por cada 100.000 habitantes, y además la relación entre la incidencia a los 7 días respecto a los 14 días es de un 80 por ciento.



De este modo, la tendencia en este momento es de una "curva ascendente" en la citada localidad en el número de contagios, como lo confirma el porcentaje de positividad de las PCR en la localidad que es de un 23,8 por ciento.



Eso, unido a la proximidad de Villanueva de la Serena con Portugal, país que ha declarado el Estado de Calamidad, lleva a la Junta a la adopción en este municipio pacense del aislamiento perimetral y de otras medidas que consisten básicamente en que no se produzcan reuniones de no más de seis personas; y a que los aforos se reducen (en el ámbito de la hostelería se prohíbe el consumo en barra, y el límite de aforo en interior es del 40 por ciento en locales de hostelería, y en terrazas es del 50 por ciento).



ZONAS DE SALUD



Por su parte, sobre las medidas adoptadas por la Junta por primera vez siguiendo el mapa sanitario y no el administrativo, se trata de una "novedad" que ha sido "comentada" ya con la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), y que afecta a las zonas de salud de Villanueva de la Vera y la de Hoyos, en la provincia cacereña, y en las que se está registrando una incidencia "muy alta" de Covid-19.



Así, en Villanueva de la Vera se acumulan 1.144 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días, además de un índice de positividad de PCR del 30 por ciento, y se registra "movimiento entre las distintas poblaciones" y "movimiento fuera y dentro de la zona de salud", ante lo cual la Junta adopta el aislamiento perimetral de toda la zona de salud y otras medidas de restricciones de aforos fundamentalmente similares a las de Villanueva del Fresno (Badajoz).



Dicha zona incluye a las localidades de Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera y Viandar de la Vera; y Valverde de la Vera, con 3.312 casos por 100.000 habitantes, es la localidad de esta zona de salud donde más incidencia acumulada hay.



A su vez, en la zona de Salud de Hoyos, con más de 800 por 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días, y una tasa de positividad de PCR del 12,28 por ciento, se adopta también la decisión de aislamiento perimetral, pese a que en la misma hay dos poblaciones que no presentan casos de Covid-19 en este momento, pero las cuales también se incluyen en la medida de aislamiento perimetral con carácter "preventivo" y de medidas de reducción de aforos por existir una "movilidad muy importante" en la zona sanitaria.



La zona de salud en cuestión engloba a las localidades de Acebo, Cilleros, Hoyos, Perales del Puerto, Villamiel y Villasbuena de Gata.



OTRAS POBLACIONES CON MEDIDAS



Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura adopta medidas de reducción de aforos sin aislamiento perimetral en Fuente de Cantos, Hornachos y Alcuéscar.



En concreto, Alcuéscar, con 2.593 habitantes y más de 700 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes de incidencia acumulada, no se aísla perimetralmente porque "existe una trazabilidad de los contagios en la población mucho mayor que en Villanueva del Fresno", y las medidas adoptar serán similares a las de aforos en esta última localidad.



En el caso de Alcuéscar, la tasa de positividad de PCR es del 23,08 por ciento y la localidad está en situación de adoptar medidas "para ayudarles a doblegar la curva", ha recalcado Vergeles.



A su vez, en Hornachos, con 3.595 habitantes, con una incidencia acumulada a los 14 días de 580 casos por 100.000 habitantes, y con una tasa de positividad de PCR del 33,33 por ciento "excesivamente alta porque los casos se han dado fundamentalmente en los últimos siete días", la Junta decide no aislar perimetralmente pero sí adoptar medidas de reducción de aforos como en Villanueva del Fresno y Alcuéscar, al igual que ocurre en el caso de Fuente de Cantos.



CIERRE PERIMETRAL



Sobre el cierre perimetral adoptado por la Junta en Villanueva del Fresno y las zonas sanitarias de Villanueva de la Vera y Hoyos, el consejero de Sanidad ha explicado que significa que la ciudadanía tiene que limitarse a la movilidad interna y que pueden salir únicamente con algunas excepciones.



Entre dichas excepciones se encuentra, según ha desgranado, situaciones como para asistencia a centros y servicios sanitarios; para cumplimento de obligaciones laborales; para retorno al lugar de residencia habitual; para asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes; actuaciones urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales que no admitan retrasos; realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; y otras causas de fuerza mayor.



Finalmente, Vergeles también ha explicado que se será "permisivo" en dichos aislamientos perimetrales en casos para dar de comer a ganado o para regar huertos.