En Extremadura, la incidencia del cáncer mama sube pero baja mortalidad y morbimortalidad

Ep

La incidencia del cáncer de mama está aumentando en Extremadura, donde cada año se diagnostican unos 400 casos de las 16.000 mujeres diagnosticadas anualmente de este tipo de cáncer a nivel nacional, aunque, no obstante, están disminuyendo la mortalidad y la morbimortalidad.



Así lo ha señalado el director general de Planificación, Formación y Calidad Sociosanitarias, Vicente Caballero, junto a la Asociación Oncológica con motivo del Día del Cáncer de Mama.

Para Caballero, este descenso es por el avance tecnológico en el abordaje de este tipo de cáncer, tales como las técnicas quirúrgicas o la radioterapia; los farmacológicos o los inmunológicos y "sobre todo" de los programas o campañas de 'screening'.



Según ha explicado, estos programas de detección precoz del cáncer de mama se llevan a cabo "prácticamente" en toda la región y permite llegar "a tiempo" en su diagnóstico, y, para este 2020, la población diana son 76.703 mujeres con la realización de mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años, aunque también hay otra franja compuesta por aquellas a las que por factores hereditarios se les practican también entre los 40 y 49 años.



A este respecto, ha resaltado que se trata de un año "atípico" en el que este programa se ha visto afectado por la declaración del estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, durante el cual no se pudieron hacer mamografías, por lo que llevan "un retraso" y han intentado "aumentar la velocidad" de la realización de estas pruebas dentro de la campaña.



Sin embargo, ha reconocido que presuponen que un 8 o un 10 por ciento de las mamografías se van a tener que realizar en el año 2021, lo cual "supone un reto" que "es factible llevarlo a cabo" en su opinión.

Junto con ello, ha destacado, paralelamente, la importancia de las medidas preventivas del cáncer de mama y el resto de cánceres, muchos de los cuales están asociados a "malos hábitos".



Sobre las cifras arrojadas por este programa de 'screening' en 2019, Vicente Caballero ha puntualizado que la población diana fueron 73.788 mujeres y la participación fue de 52.922 mujeres, mientras que a 1.292 se les practicaron pruebas complementarias para detectar o descartar el diagnóstico, a la vez que ha especificado que se diagnosticó cáncer de mama en 176 de ellas, de las que 31 acudían al programa por primera vez y 145 ya habían sido invitadas.



CASOS EN AGOSTO



Por su parte, la vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Badajoz, María Ibáñez, ha hecho hincapié en la importancia de la prevención precoz, así como de la investigación en torno al cáncer de mama, el diagnóstico temprano y, llegado el momento, de los cuidados paliativos; mientras que la jefa de servicio de la Unidad de mama del Servicio Extremeño de Salud (SES), María José Espada, ha detallado la labor de dicha unidad de "referencia" nacional que el pasado año operó a 521 pacientes, 236 de ellas por cáncer de mama.



Espada ha abundado respecto a los datos referidos a lo que va de año y hasta este miércoles que, debido a la pandemia, el programa de mamografías en las distintas localidades extremeñas no se ha realizado y han tenido "un montón de tumores durante todo el verano", con "muchísima frecuencia" de cáncer de mama y en chicas jóvenes.



Solo en agosto, ha agregado, han tenido más de 25 cánceres de mama que ha tachado como una "barbaridad", mientras que acerca las cifras de este 2020 hasta este miércoles ha cuantificado 183 tumores operados y a 278 pacientes.



A este respecto, ha indicado que durante la pandemia atendían "muchas" llamadas telefónicas, y que han visto "todos los cánceres" y se han hecho las curas en una época en la que "nada más" que han operado tumores, pero no patologías benignas, así como que todas las pacientes con tumores han sido vistas en las consultas y, desde que concluyó el estado de alarma, las atienden de forma presencial.



Así y a preguntas de los periodistas por si temen que la incidencia de cáncer de mama pueda aumentar en 2021, María José Espada ha indicado que en agosto y septiembre han tenido más casos debido a que el 'screening' "no se ha hecho durante esos meses", por lo que "han venido todos los tumores juntos".



ACTIVIDADES DE AOEX



Por último, la presidenta de AOEX, Isabel Rolán, ha repasado las actividades impulsadas por la asociación con motivo de este "mes rosa" en el que se conmemora el Día mundial del cáncer de mama, con motivo del cual en esta ocasión no podrán tener lugar marchas "multitudinarias" por la covid, pero sí rutas solidarias como las que se desarrollarán de forma virtual a través de fotos en las redes sociales.



Del mismo modo, en Badajoz habrá mesas informativas; y en Mérida, en concreto en el Patio de los Naranjos de la Asamblea, se celebrará un acto conmemorativo donde se dará lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma); junto a otras actividades como una marcha solidaria en Lobón, una ruta solidaria a favor de AOEX en Puebla de Obando, mesas informativas y un 'Maratón Fitness' contra el cáncer en Guareña; iluminación de fuentes en color rosa en Monesterio o la iniciativa 'Senderos rosas' en Plasencia.