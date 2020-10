El PSOE extremeño dice que el PP se ha puesto en manos de "fanáticos"

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha lamentado que el PP se haya puesto "en manos de unos fanáticos" y ha realizado un llamamiento a la "parte moderada" de este partido de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).



Así, como ha dicho González este martes en una rueda de prensa en Mérida, con fanatismos no se puede "construir" y hacer "más España" ni tampoco la recuperación que los españoles quieren.



En este sentido, el portavoz del PSOE ha considerado fundamental que en España haya diálogo, porque nadie tiene mayorías en el Congreso, con el fin de acordar unos presupuestos con un aumento del gasto público para que no haya desigualdades.



En su opinión, hay que afrontar esta crisis con más gasto social para que nadie se quede atrás y no aumenten las desigualdades, motivo por el que ha considerado muy importante la aprobación de unos nuevos PGE que recojan una subida del gasto público.



El problema, a su juicio, es que el PP se ha puesto "en manos de unos fanáticos" y ha perdido "toda la moderación", ya que ha considerado que es de "fanáticos" quitar calles a dirigentes socialistas históricos como Indalecio Prieto y Largo Caballero o poner a la Comunidad de Madrid de "arma electoral" frente a una crisis sanitaria.



Asimismo, González también ha valorado la suspensión de las reglas fiscales, ya que este hecho viene a poner de relevancia el "giro" con el que el gobierno socialista quiere enfrentar la crisis, lejos, ha dicho, del "austericidio" con el que se gestionó la anterior, que llevó a un incremento de la desigualdad y la pobreza, ha dicho.



CUMBRE HISPANO PORTUGUESA



Por otro lado, Juan Antonio González ha valorado la celebración este pasado sábado de la Cumbre Hispano Portuguesa, ya que ha considerado que las conexiones con Portugal son "claves" para el futuro de Extremadura.



Por ello, ha considerado que es "importantísimo" que en esa cumbre se siga impulsando la alta velocidad entre Madrid y Lisboa, pero también ha destacado "compromisos" como la conexión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco o el puente internacional entre Cedillo y Nisa.



"Si las cumbres son importantes, los compromisos que se acuerdan en el Consejo de Ministros son vitales, por eso también queremos recalcar que el mejor compromiso que tiene el Gobierno de España con esta región son los acuerdos del Consejo de Ministros", ha aseverado.



En esta línea, ha recordado que la pasada semana se conoció una licitación de 70 millones de euros para la señalización y comunicaciones de la alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, ya que la misma es "clave" para poder entender que la alta velocidad entre esas dos ciudades podrá estar lista en 2021.



APLAZAMIENTO DEL II FORO DE ORGANIZACIÓN



Asimismo, González ha informado de que el II Foro de Organización del PSOE de Extremadura, previsto para este fin de semana, se va a aplazar hasta los días 7 y 8 de noviembre porque muchos de los ponentes que iban a participar de forma presencial proceden de Madrid.



De esta forma, ha explicado que teniendo en cuenta la situación de Madrid en relación a la pandemia, no parecía "muy responsable" seguir adelante con esta cita.



Por ello, se ha decidido aplazar algunas semanas este foro, que contará con la participación del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la exdiputada en el Parlamento Europeo Elena Valenciano, el ministro de Sanidad, Salvador Illa o el presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.



LLAMAMIENTO A LA "PRUDENCIA" DE LOS UNIVERSITARIOS



Finalmente, a preguntas de los medios, el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha llamado a la prudencia de los universitarios extremeños, ya que el actual no es un "momento para fiestas".



Así, ha considerado que es "importantísimo" hacer casos de las recomendaciones sanitaria y ha insistido en que del ocio no controlado pueden salir contagios tanto para los jóvenes como para sus familiares.